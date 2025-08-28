En Polo de Desarrollo Económico de Puebla, hay compromisos de inversión por 2,100 millones de pesos

Puebla, Pue. Para el Polo de Desarrollo en el municipio de San José Chiapa, donde está la planta automotriz de Audi, hay compromisos de inversión privada por 2,100 millones de pesos y se darán incentivos fiscales, comentó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) estatal, Víctor Gabriel Chedraui.

Indicó que, al tener el respaldo del gobierno federal para ese proyecto, los resultados de inversiones se concretarán a corto y mediano plazo, ya que han evaluado el catálogo de posibles empresas que llegarán a esa región de la zona centro-oriente del estado.

Por el momento, dijo que no puede dar nombres de empresas, pero sí estarán vinculadas a sectores que son pilares del desarrollo económico del estado desde hace décadas y contribuirán a generar más empleos.

En este sentido, dijo que la mano de obra que demandarán las nuevas empresas que lleguen a San José Chiapa, no sólo será operativa sino especializada, con lo cual tendrá un impacto positivo en las universidades de Puebla.

“Con el polo de desarrollo económico declarado para Puebla, se planea articular y coordinar el funcionamiento de los siete parques industriales de Puebla, a fin de potenciar al estado en inversiones privadas”, destacó.

Mencionó que Puebla tiene amplias ventajas competitivas en ubicación estratégica, la conectividad carretera y ferroviaria, la mano de obra calificada y el potencial de innovación tecnológica.

Ante ello, aseguró que el Polo de Desarrollo de San José Chiapa será ampliado a 400 hectáreas, con el objetivo de que se convierta en el principal proveedor de mercancías de la zona centro-sur del país.

Reiteró que Puebla tiene 600 hectáreas para recibir nuevas inversiones, de las que 300 están en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, antes Ciudad Modelo en San José Chiapa, donde se tendrá una subestación de energía, con un costo superior a los 178 millones de pesos, de la cual se inició su construcción.

Gabriel Chedraui reconoció que, para acelerar el crecimiento económico de Puebla, los incentivos fiscales serán fundamentales para atraer nuevas empresas, por lo que están encaminados a diseñar un plan que garantice concretarlos.

Agregó que, en San José Chiapa construyen 1,160 departamentos para garantizar viviendas a los trabajadores que lleguen con las nuevas inversiones en el sector industrial, porque será una de las primeras necesidades que se debe satisfacer a la par de que se instalen las empresas.