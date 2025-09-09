Plusvalía del sector residencial en el Caribe mexicano registra crecimiento anual

Cancún, QRoo.- La plusvalía de inmuebles pertenecientes el segmento medio y de lujo registra un incremento de 12% anual en Cancún 17% en Puerto Morelos y 15% en Playa del Carmen.

Caso contrario se vive en Tulum, que está padeciendo los efectos de la sobreoferta de vivienda, aseguró Miguel Ángel Lemus, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo:

“La plusvalía de un inmueble en Cancún ha crecido cerca del 12% anual; en puerto Morelos crece sobre un 17% y en Playa del Carmen a 15%; pero la plusvalía en Tulum no creció mucho, porque ahí hay una sobreoferta y tiene una recesión bastante severita, porque hubo una sobreoferta de inmuebles”.

El empresario de bienes raíces aseguró que existen actualmente 988 proyectos inmobiliarios activos que se concentran principalmente en la zona norte de Quintana Roo, los cuales reflejan la alta demanda que se tiene de vivienda por arriba de los 14 millones de pesos y cuyos principales compradores son mexicanos.

“Esta oferta genera un aproximado de 142,000 millones de pesos al año, principalmente en la zona norte de Quintana Roo, incluido Cozumel; estos proyectos incluyen 30,000 unidades en construcción”, expuso el broker inmobiliario.

Tan sólo en Cancún actualmente se reportan 220 proyectos de vivienda media y residencial con precios promedio de 70,000 pesos por metro cuadrado, lo cual refleja el impulso que sigue manteniendo esta ciudad, no sólo en lo hotelero, sino como lugar donde cada vez más gente quiere venir a vivir, añadió Lemus Mateos.

Anticipó que la totalidad de esas 30,000 viviendas en construcción podrían venderse en un plazo de 18 meses si se mantiene el ritmo de absorción que se ha mantenido en los últimos años, es decir, un promedio de 1.6 viviendas comercializadas al mes en cada uno de los 988 proyectos en marcha en la zona norte de Quintana Roo.