Pfizer en Edomex consolida papel estratégico en desarrollo y proveeduría de vacunas

Toluca, Edomex. La planta Pfizer de Toluca, Estado de México, la única de esa compañía farmacéutica establecida en México y una de las tres instaladas en América Latina, ha tomado un papel estratégico y se ha consolidado como un proveedor clave de vacunas en esta región.

Tras una baja en la cobertura de vacunación en México en años recientes, tanto por desinformación como por escasez de biológicos a nivel global, la compañía farmacéutica busca hacer conciencia en la población, al tiempo que anticipa el lanzamiento de nuevas vacunas como la del neumococo veintevalente (que brinda protección contra 20 serotipos del neumococo) y contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

“Tenemos la vacuna de Covid que fue uno de los logros dentro de toda esta emergencia sanitaria; también tenemos Neumococo, actualmente, la que atiende 13 serotipos pero estamos prontos a tener un lanzamiento de una nueva vacuna mucho más actualizada con 20 serotipos, y también estamos trabajando activamente en la vacuna para atender Virus Sincicial”, comentó a El Economista, Diana Cruz Salazar, directora de la planta de Manufactura de Pfizer Toluca.

“Tenemos un alto interés en promover la vacunación, no sólo en México sino a nivel mundial. Hemos sabido a través del tiempo que, de pronto, el interés por vacunarse ha reducido y nos interesa mucho llegar a cada una de las personas, a la población en general, a motivarlas a que se vacunen y tener con esto una mayor cobertura inmunológica y prevenir enfermedades que constantemente nos asechan”, abundó.

Manufactura y distribución

La de Toluca, forma parte de la red de plantas instaladas en los 35 países que conforman PGS (Pfizer Global Supply). En estas instalaciones se manufacturan, etiquetan, almacenan y distribuyen productos a diez países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú Uruguay y Centroamérica.

En la planta del Estado de México laboran 420 colaboradores, tiene una capacidad de manufactura de 194 millones de unidades anuales y recibe un presupuesto de entre 12 y 15 millones de dólares por año destinados, principalmente, a la actualización de tecnología, desarrollar nuevas formulaciones y mantenerse a la vanguardia en el sector.

“Actualmente, nuestro principal foco es en el lanzamiento de estas dos vacunas que tenemos muy en puerta y esperamos pronto tenerlas disponibles. Buscamos que este año estén disponibles, lo más pronto posible”, anticipó Diana Cruz.

Explicó que en materia de inmunológicos, esta planta no lleva a cabo la manufactura, pero sí el empaque.

“Nuestra vacuna de neumococo viene de Irlanda y la vacuna para el virus sincicial viene de Puurs, Bélgica. Nosotros la recibimos y aquí llevamos a cabo su etiquetado individual, el empaque final que es la caja individual con el embalaje con el cual se distribuye, conservando en todo momento la cadena de frío que regularmente es de 2 a 8 grados Celsius, y, dependiendo del tipo de vacuna, en algunos casos llega a requerir temperaturas bajo cero”.

Baja vacunación

Durante el panel “Desde el nacimiento al envejecimiento: vacunas para la vida”, organizado por Pfizer en sus instalaciones de Toluca, el doctor César Martínez, especialista en Pediatría e Infectología Pediátrica, expresó que las coberturas de vacunación en México en edad pediátrica rondan 78 u 80% cuando hace algunos años andaba en 95 por ciento.

“La principal causa en México por la que las coberturas no se consiguen es porque hay escasez del biológico (...) Otro, la falta de concientización. ¿Qué es lo que pasa con los padres jóvenes con poliomielitis, con difteria?, el último caso de polio en México fue en 1991 y el último caso de difteria en México fue en el 94; entonces, si les dices, le voy a poner a tu hijo una vacuna que lo cubre de seis enfermedades como difteria y polio, te dicen: para qué me vacunas a mi hijo contra algo que ya no hay en México, y no existe porque hemos seguido vacunando”, enfatizó Martínez Longoria.

El doctor Luis Miguel Gutiérrez, especialista en Geriatría y Doctor en Salud Pública, refirió que hace cien años, la esperanza de vida en los mexicanos era de 35 años y actualmente es de 75 años, y destacó que una de las acciones clave que permitió que eso sucediera, fue la vacunación.

“Si queremos envejecer bien, hay tres pilares: actividad física, nutrición y cada vez nos queda más claro, la vacunación”, subrayó el especialista quien se pronunció porque el gobierno en México destine un presupuesto fijo para el esquema de vacunación de la población.

“En la edad media de la vida, la gente entre los 40 y 60 años, ahí sí estamos perdidos y particularmente en la gente que, en esas edades, tiene una carga de morbilidad importante; que son diabéticos, que tienen sobrepeso y que son los más expuestos al riesgo de las enfermedades infecciosas y en quienes hoy tendríamos que enfocar también nuestros esfuerzos”

Viridiana Cruz Rodríguez, especialista en Ginecología, Obstetricia y Medicina Materno Fetal, destacó que uno de los momentos clave para la vacunación es el embarazo para proteger tanto a la madre como a su bebé.