PAN de Nuevo León presenta iniciativa para regular preventa de vivienda ante alza de fraudes

Monterrey, NL. Ante el constante crecimiento en la demanda de vivienda en Monterrey y su área metropolitana, ha surgido una incertidumbre jurídica, debido al aumento de fraudes en la preventa de bienes inmuebles. En algunos casos, las empresas ofrecen viviendas sin contar con los recursos económicos para financiar los proyectos, o no disponen de los permisos, autorizaciones o concesiones requeridos para comercializar dichas propiedades.

Por ello, Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, y David de la Peña, alcalde del municipio de Santiago, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar algunas disposiciones del Código Civil y de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado.

En la Exposición de Motivos de la iniciativa señala que es vital garantizar que los servicios de comercialización que ofrecen los fraccionadores y constructores, o quienes intervienen en la venta de inmuebles destinados a casa habitación, puedan ofrecer seguridad jurídica dentro de las relaciones comerciales y contractuales, evitando abusos en perjuicio de los consumidores.

El poder legislativo deberá tomar en cuenta, que la construcción de vivienda vertical en la zona metropolitana "está en su punto máximo. Los estudios indican que en la actualidad cerca de 25% de las personas que buscan casa en los segmentos medio y alto, prefieren los departamentos".

"La razón de este 'boom inmobiliario' es que la gente busca habitar más cerca del lugar donde trabajan, estudian, se divierten o acuden a realizar sus compras, ante ello, la demanda de vivienda vertical ha estado creciendo desde hace algunos años en esta área", señala la iniciativa del PAN.

Si bien la ubicación es uno de los valores agregados de los proyectos verticales que se construyen en la zona metropolitana, otros factores que favorecen la construcción de departamentos es la escasez de tierra en buenas ubicaciones para crear vivienda tradicional, según expertos.

¿Quien protege los derechos de las y los compradores?

En la iniciativa se propone facultar a los municipios para evitar la venta y preventa de vivienda, conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales, que no hayan demostrado tener las autorizaciones, trámites y licencias en regla, de manera previa a la compra-venta y que no garanticen la solvencia y liquidez en proyectos inmobiliarios.

En contexto, en una mesa de trabajo de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano que se realizó el pasado 25 de abril de 2024, se mencionó el caso de Creare Desarrollos, que presuntamente defraudó a 800 personas, que dieron enganches de casi un millón de pesos para un departamento, sin recibir la propiedad y no han podido recuperar su inversión.

En esa reunión, el notario Público Número 22 Gustavo Gonzále Fuentes, alertó que la figura legal "Oferta de Compra", es un acto disfrazado de un contrato legal de compra-venta (de un inmueble) el cual no vincula a la parte vendedora con su obligación, pero sí a la compradora".

También se mencionó que los constructores tienen la obligación de tener contratos autorizados por Profeco.

Por su parte, el diputado panista Carlos de la Fuente, dijo que con el fin de evitar que estas empresas realicen fraude con preventas, regulando esta fase de la operación. Y propuso tener una fianza para que en caso de que la empresa constructora o desarrolladora "se hace para atrás", se pueda recuperar el patrimonio.

A su vez, el alcalde de Santiago, David de la Peña recalcó que la finalidad es otorgar certeza jurídica, "lo que buscamos regular es que no salgan a la venta o preventa, si no cuentan con factibilidades y lineamientos municipales. Es lamentable que se anuncian a través de redes sociales o en panorámicos, proyectos en preventa de fraccionamientos que no han hecho su trámite en Desarrollo Urbano Municipal".