Nuevo León fue el segundo mayor receptor de IED con 3,032 millones de dólares en segundo trimestre

Monterrey, NL. Nuevo León se consolidó en el segundo trimestre del año como el segundo mayor receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en México, al captar 3,032 millones de dólares, equivalentes al 8.8% del total nacional, lo que significó un crecimiento anual de 31.6%, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía federal.

La entidad sólo fue superada por la Ciudad de México, que concentró 19,312 millones de dólares, más de la mitad de la IED que ingresó al país en el primer semestre (56.4%), con un incremento de 36.2% respecto al mismo lapso de 2024. En el tercer lugar se ubicó el Estado de México, con 2,249 millones de dólares, que representan 6.6% del total y una variación también de 31.6 por ciento.

Cabe recordar que el presidente del COMCE Noreste, Luis Javier Cendejas Meneses, señaló recientemente que, derivado de la relocalización de empresas, México captó 36,872 millones de dólares de IED el año pasado, además de registrarse anuncios de inversión por 110,000 millones de dólares (45% de ellos provienen de Estados Unidos). De este monto, Nuevo León concentra alrededor de 57,309 millones de dólares en anuncios, seguido por Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Durango.

Estados Unidos, el mayor inversionista en Nuevo León

De acuerdo con el documento Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos en México, publicado en mayo de 2025 por la Secretaría de Economía, la Ciudad de México concentra el mayor número de empresas estadounidenses en el país con 8,408, seguida por Nuevo León con 2,752.

Entre 2006 y 2024, la inversión acumulada de Estados Unidos en México sumó 245,784 millones de dólares, y sólo en 2024 alcanzó 16,748 millones, equivalente al 44.5% del total de IED. Los principales sectores de destino fueron la manufactura, los servicios inmobiliarios y el comercio al por mayor.

En ese contexto, Nuevo León se consolidó como el segundo receptor de IED estadounidense en el mismo periodo, con 22,665 millones de dólares (9% del total nacional), destacando en la fabricación de maquinaria y equipo, donde lidera a nivel país.