Nuevo León y Colima encabezan proyección de alza en ingresos propios en 2026

Las proyecciones de ingresos propios de los estados para 2026 muestran un crecimiento heterogéneo, con algunas entidades destacando por incrementos significativamente superiores al promedio nacional.

Nuevo León encabeza el ranking con una variación anual de 37.0%, posicionándose como la entidad con mayor dinamismo en la generación de recursos propios. Le sigue Colima con 29.0%, consolidándose como uno de los casos más relevantes en términos de fortalecimiento fiscal a nivel local, de acuerdo con cifras estimadas por el CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria).

En un segundo bloque aparecen estados con crecimientos importantes pero más moderados, como Durango (18.6%), Michoacán (15.1%) y Guerrero (11.6%), que aún muestran avances de doble dígito en algunos casos.

En la parte baja del grupo analizado, Tamaulipas (5.0%) y Campeche (4.2%) registran los menores crecimientos proyectados, lo que podría reflejar menores capacidades recaudatorias o una mayor dependencia de transferencias federales.

Las estimaciones reflejan una brecha relevante en la capacidad de generación de ingresos propios entre estados, lo que tiene implicaciones directas en su autonomía fiscal y en la sostenibilidad de sus finanzas públicas.