Nueva amenaza arancelaria de Trump reaviva incertidumbre, alerta sector comercio de Querétaro

Querétaro, Qro. El nuevo anuncio de Estados Unidos -de imponer un arancel de 30% a productos mexicanos a partir de agosto- representa un retroceso y propicia incertidumbre, refirió la presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro, Lorena Muñoz Altamira.

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, son negativas para el comercio local que tiene una alta dependencia con el mercado estadounidense, comentó.

“Pareciera que dimos un paso atrás a enero del 2025 y que vamos a empezar a lidiar nuevamente con estas circunstancias, no son positivas, no son declaraciones favorables para el gremio, puesto que muchos dependemos de poder proveer de bienes y servicios a sectores que operan bajo normas internacionales y que de alguna u otra manera siguen mucho el calendario y la agenda americana”, expresó.

El anuncio reciente, refirió, genera incertidumbre y la posibilidad de que se frenen algunos contratos comerciales.

“¿Qué significa esto? Nuevamente la detención de contratos, nuevamente la incertidumbre al momento de tomar decisiones con respecto a las inversiones”, declaró.

Ante la nueva coyuntura, la empresaria pidió al sector comercio hacer una revisión de los contratos que pudieran verse impactados, en caso de que la política comercial prospere; también les recomendó que eviten adquirir deudas. La representante empresarial estimó que este tipo de anuncios continuarán en lo que resta del 2025.

“Adicional a las recomendaciones que llevamos haciendo todo el año: prever con los equipos de ventas y con los contratos que ya se tengan establecidos, que verdaderamente se vayan a cumplir las condiciones que tenemos pactadas con nuestros clientes; y no endeudar más allá de lo verdaderamente posible a nuestras empresas, para no sufrir con este tipo de declaraciones que me parece se seguirán dando a lo largo del año”, comentó.

Por tanto, Lorena Muñoz reiteró que la cámara seguirá apostando por diversificar la relación comercial con otros socios.

En ese sentido anticipó que firmará un convenio de colaboración con el presidente nacional de la Cámara México-Brasil, Miguel Ruiz, con quien ya sostuvo un encuentro para identificar oportunidades de colaboración.

“Vamos a trabajar en firmar un convenio de colaboración y poder empezar a hacer estos canales de comunicación comercial con Brasil que es una economía muy pujante en América del sur. Esta cámara tiene muy buena relación con otros países de América latina que abrirían el espacio y la oportunidad de negociar con nuevos países y nuevas oportunidades económicas”, puntualizó.

En este tema la Secretaría de Economía (SE) informó que el 11 de julio se reunieron funcionarios mexicanos y estadounidenses para instalar una mesa de trabajo permanente y abordar diversos temas; por medio de este mecanismo, precisó la dependencia, se buscará llegar a acuerdos para evitar que el 1 de agosto entren en vigor nuevos aranceles.