Morelos, con el objetivo de ser un destino atractivo para la industria fílmica

Morelos tiene una iniciativa para posicionarse como el destino más atractivo para la industria audiovisual en México, mediante la creación de incentivos fiscales, entre ellos un cash rebate (reembolso en efectivo) que podría llegar hasta 30% del gasto comprobado en producciones filmadas en la región, dijo en entrevista Daniel Altafi, secretario de Turismo de la entidad.

A través de una estrategia transversal que involucra a las secretarías de Turismo, Cultura y Economía, la apuesta de Margarita González, gobernadora que proviene del sector turístico, es convertir a la industria audiovisual en uno de los pilares para el desarrollo económico al tiempo que diversifican sus vocaciones productivas.

Para ello se estableció una Dirección General de Comisión Fílmica, la cual contará con una bolsa, aún no determinada, “para que pueda ser incentivo fiscal o incentivo a las producciones nacionales e internacionales que se lleven a cabo en el estado de Morelos; con reglas de operación que estamos construyendo; queremos que Morelos lideré, si no la bolsa más grande en dinero, sí tenga las mejores reglas de operación en el país”.

Para determinar las reglas se llevó a cabo un estudio sobre los destinos con una industria fílmica consolidada, tales como Colombia, Guadalajara, Sonora, “incluso Morelia con su festival de cine”, para dar el mejor atractivo para las producciones y que Comisión Fílmica tenga la capacidad de comprobar que la derrama económica que se genera tenga un alto porcentaje de proveeduría local.

“Si logramos eso, será una de las principales insignias que tenga las reglas de operación: Comprobar y entonces poder recibir recursos; incluso que podamos, del total de la producción, reembolsar hasta 30%, si hay comprobación de derrama económica local o comprobación de gasto a los propios proveedores locales que tiene el estado”, explicó el secretario.

Series

Además de comerciales, rodajes, cortometrajes, largometrajes, “también pensamos en series y realities, porque podrían dar, en la mayoría de sus vistas, mucha publicidad orgánica e indirecta de lo que es el estado de Morelos”, es por eso que la Secretaría de Turismo apuesta en dicha estrategia.

La Comisión Fílmica trabaja en la creación de “un gran catálogo de filmaciones con todos los escenarios posibles y todos servicios” que una productora necesitaría al llegar al estado, el cual estará listo a finales de este año.

Amazon MGM Studios tuvo una gira turística en el estado, “los llevamos a dos pueblos mágicos, Tepoztlán y Tlayacapan; conocieron el centro de convenciones actual como una posibilidad, a la hora de que se construya el nuevo, que pueda convertirse en un escenario alterno a los estudios para Churubusco”.

También conocieron las instalaciones del aeropuerto de Cuernavaca, la zona arqueológica de Xochicalco y el complejo de Jardines de México, “hubo un muy buen sabor de boca”, además, resaltó la profesionalización de oficios técnicos locales y la industria del catering, pulida por la experiencia de más de 5,000 bodas realizadas anualmente en el estado.

“No es cosa menor el interés Netflix, que también ve al estado de Morelos con muchas posibilidades, el estado está listo para que no sea la casa de sólo una productora, sino que sea de grandes plataformas que le den proyección al estado”.

Morelos ha albergado producciones de talla nacional e internacional en el paso de los años, “los escenarios naturales, la capacidad de infraestructura en materia de haciendas históricas, y la conectividad o cercanía que tiene con el centro del país”, posicionan a la entidad como descentralizadora, y un respiro a las grandes producciones”.