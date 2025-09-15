Mauricio Fernández Garza pide licencia como alcalde de San Pedro por problemas de salud

Monterrey, NL. El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, anunció ante los medios que pidió una licencia temporal y en dos semanas presentará su renuncia definitiva por motivos de salud.

"Es una licencia temporal y luego una definitiva, se va a quedar (Mauricio) Farah y terminando estas dos semanas presento mi renuncia", indicó Mauricio Fernández Garza, del Partido Acción Nacional (PAN).

Mauricio Fernández ha sido un importante referente de la política en Nuevo León. Ha sido electo cuatro veces como edil del municipio con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica y Fitch Ratings lo calificó en agosto pasado con el perfil crediticio individual (PCI) del municipio e evalúa en 'aa-' y destaca como el más alto entre los municipios de Latinoamérica.

El munícipe sanpetrino comentó: "Me he sentido mal. Hay muchos modos de hacer política, me da gusto tener 2.5 millones de seguidores (en redes sociales y más de 30 millones de 'likes', esto te demuestra que hay que buscar nuevos caminos".

"Mi renuncia es por motivos de salud, no puedo hacer mi tarea incompleta. No me eligieron para estar de tiempo parcial, no se me hace correcto". Por ello, quedará como encargado del despacho Mauricio Farah, actual secretario del ayuntamiento.

Medios locales mencionaron que el alcalde está siguiendo un tratamiento al enfrentar por tercera ocasión cáncer.