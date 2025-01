Jalisco tiene estrategia para enfrentar amenazas de Trump: Sedeco

Guadalajara, Jal. Tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la imposición de aranceles a México y adelantar la renegociación del T-MEC, Jalisco buscará negociar directamente con los estados de la Unión Americana con los cuales tiene una relación comercial importante, afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco.

"Empezamos a hacer un análisis de dónde está enfocada la balanza comercial y la relación con estados con los que Jalisco tiene comercio exterior. Texas, Illinois, Iowa, son muchos los estados con los que tenemos una relación importante", expresó la funcionaria.

Adelantó que el gobernador Pablo Lemus, realizará una gira por esos estados para hablar de la importancia que tiene la relación comercial.

"Tenemos comercio por ejemplo de granos porque Jalisco es un gran consumidor, por nuestro sector agroindustrial, nuestras vacas, nuestros cerdos comen de ese grano; también en el sector cárnico, en azúcares, hay varios sectores que tenemos ya identificados, entonces, la intención que tenemos es hacer una agenda donde nuestro gobernador pueda ir a esos estados y tener un contacto con los gobernadores o legisladores que nos puedan ayudar a influenciar en que, ante una posible renegociación en estos sectores, vayamos protegidos", explicó Blanco Ochoa.

Insistió en que la idea es incidir en aquellos gobernadores de estados norteamericanos que tienen interés "de que no les cierren la llave con su cliente principal en México".

Aunque admitió que este 2025 será un "año de cautela" para los inversionistas, la titular de Sedeco afirmó que Jalisco está actuando para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y acelerar la generación de empleo.

"Estamos haciendo lo que nos corresponde que es, uno, estar un paso adelante como estado en materia de renegociación del T-MEC y, sobre todo, cuidando sectores estratégicos por ejemplo el de semiconductores donde Jalisco es líder en diseño y tenemos que asegurarnos que esa etapa quede bien cubierta en la renegociación del T-MEC", puntualizó.

Cautela con inversión china

De acuerdo con Cindy Blanco, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene en pipeline 20 proyectos que en conjunto, representan una inversión de 1,832 millones de dólares y la generación de 14,782 empleos, la mayoría de los sectores tecnológico, agroindustrial y salud.

Con relación al origen de la inversión, la funcionaria precisó que, de momento, el estado no está saliendo a buscar capitales del gigante asiático.

"Lo que estamos haciendo es no ser proactivos en ir a buscar inversión china; algunos proyectos en el pipeline son de ese país de origen. Yo creo que lo más importante es ser cautos en lo que va evolucionando la postura de Trump con México, en lo que también se define la postura a nivel federal. Ahorita si llegan, los estamos atendiendo, yo creo que no hay que decirle que no a una inversión que sea atractiva y valiosa para el estado; sin embargo, no estamos proactivamente yendo a buscar la inversión china".

En la región asiática, abundó, Taiwán es uno de los países que interesan a Jalisco para la atracción de inversión.