IP en Puebla llama a retomar instalación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia

Puebla, Pue. La Iniciativa Privada llamó al gobierno del estado para retomar el acuerdo para la instalación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, a fin de delinear mejores estrategias para hacer frente a los delitos, sobre todo robos, que impactan en la economía y merman la generación de inversiones y empleos.

Lo anterior, tras una reunión que tuvieron algunos presidentes de cámaras con el gobernador Alejandro Armenta Mier, el miércoles. En este encuentro estuvieron el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Sánchez Morales; Beatriz Castillo Ruiz, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Juan Pablo Cisneros Madrid, por mencionar algunos.

Al respecto, Sánchez Morales consideró importante que se dé la reunión con las autoridades estatales, ya que preocupa a los empresarios el clima de inseguridad que se viene dando en Puebla y su zona conurbada, donde se mueve la economía del estado.

Indicó que los empresarios quieren colaborar con el gobierno para paliar las cifras de inseguridad que están pegando más a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), donde se concentra el 80% de la economía.

Aunque, no dejó de considerar a las grandes industrias que también son víctimas de los asaltos en carreteras como la México-Puebla y su conexión con Veracruz.

Reiteró que este acuerdo responde a la necesidad de establecer estrategias sólidas de prevención, atención y seguimiento a problemáticas de seguridad en el estado.

Sánchez Morales dijo que el asesinato del empresario joyero en su casa, fue lo que prendió “los focos rojos” de la Iniciativa Privada, ya que ingresaron de forma violenta al fraccionamiento, donde se vulneró la seguridad.

Bajo este contexto, consideró que la instalación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia puede generar propuestas con resultados tangibles a corto y mediano plazo, si son receptivas las autoridades.

En tanto, mencionó que el mandatario Alejandro Armenta está dispuesto a que este acuerdo responda a la necesidad de establecer estrategias sólidas de prevención, atención y seguimiento a problemáticas de seguridad en el estado.