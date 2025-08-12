Instalan Comité Promotor de Inversiones en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- El gobierno de Quintana Roo instaló el Comité Promotor de Inversiones en Quintana Roo, con un portafolio de inversiones para la entidad que contempla 24 proyectos registrados con más de 6 mil millones de dólares de inversión.

Este comité forma parte del Plan México 2024–2030 y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para atraer inversiones productivas en sectores estratégicos que generen bienestar, empleos dignos y prosperidad compartida, especialmente en el sur del estado.

Este nuevo órgano estará integrado por empresarios de Quintana Roo, quienes aportarán su experiencia y visión para comunicar de manera directa las acciones y programas de la Secretaría de Economía, convocar reuniones estratégicas, dar seguimiento puntual a acuerdos y promover la inversión productiva con contenido nacional.

Carlos Alfonso Candelaria López, coordinador del Corredor del Bienestar, explicó que la instalación este comité así como el reciente arranque de la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal son resultado del trabajo intenso de la gobernadora Mara Lezama y son parte de la estrategia para fortalecer la inversión nacional y extranjera.

A nivel nacional, dijo, el portafolio de inversión a través de estos emprendimientos asciende actualmente a 298,061 millones de dólares, con 2,000 proyectos en todo el país.

Por su parte, Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México, explicó que las certificaciones recientemente entregadas en Quintana Roo y a otros productos en el país resto del país ayuda a potenciar las exportaciones mexicanas. “Hecho en México es para presumir todo lo que tenemos”, dijo.

Con esta instalación, Quintana Roo se suma a otros 13 estados que ya han implementado el Comité Promotor de Inversiones. La medida consolida a Chetumal como un punto clave para el desarrollo regional, con acceso preferente a incentivos fiscales, infraestructura estratégica y apoyo federal, marcando un nuevo capítulo para el crecimiento económico sostenible y con justicia social en la entidad.

El evento contó con la presencia de Paul Carrillo de Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Quintana Roo; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, y la rectora de la Universidad Anáhuac Cancún, Yoani Paola Rodríguez Villegas.