Impulsarán modelo de ciudad aeropuerto en Querétaro

Querétaro, Qro. Frente a la actualización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) al 2050, se prevé impulsar un modelo de ciudad aeropuerto en torno a este recinto.

El plan maestro establecerá líneas para la evolución del aeropuerto, así como inversiones necesarias para su desarrollo, también prevé la interacción del aeropuerto con la comunidad en la que se ubica y que lo vincula a localidades de los municipios El Marqués y Colón, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

“Establece cómo va a ir evolucionando el aeropuerto para alcanzar su crecimiento máximo, cuáles son las inversiones necesarias para alcanzar ese objetivo. (...) El aeropuerto propone un plan estratégico de desarrollo, ¿eso qué quiere decir?, que no sólo tienen que ver con las obras físicas que se van a hacer en el aeropuerto, sino en la interacción del aeropuerto con la comunidad, porque el aeropuerto se vuelve no sólo un elemento de conectividad sino de competitividad”, declaró.

En la actualidad, ahondó, en el aeropuerto confluyen diversos componentes, desde el turismo a través del traslado de pasajeros, las industrias que utilizan la carga aérea para enviar mercancías, el sistema educativo que presenta la Universidad Aeronáutica en Querétaro (Unaq), entre otros elementos.

Por tanto, la dirección del aeropuerto está proponiendo un esquema más amplio que ya se replica en otras regiones del mundo: desde ciudades europeas hasta centroamericanas, para incidir en un modelo de desarrollo a través del AIQ.

“Lo que queremos es que el aeropuerto se aparte de la comunidad, que conviva más con la comunidad para que los beneficios que representa el aeropuerto no sólo se queden en el aeropuerto, sino que trascienda hacia las diferentes comunidades. (...) Hemos visto casos de aeropuertos en otras partes del mundo y el aeropuerto, al ser internacional, nos da esa característica de poder emular lo que se ha hecho en Ámsterdam, en Londres, en Panamá”, apuntó.

Así, se busca que el aeropuerto funja, no sólo como un medio de comunicación, sino como un modelo de desarrollo.

De esa manera, se prevé impulsar el concepto de ciudad aeropuerto, generando un ecosistema que vincule a este recinto aéreo con su entorno e incluya infraestructura comercial, corporativa, médicas y demás.

El espacio que tiene el AIQ, añadió, permite desarrollar más áreas que también brinden servicios en respuesta al crecimiento que está experimentando esta zona.

“Creo que el estado tiene la capacidad y la oportunidad de proponer modelos de negocio que favorezcan a la comunidad, en la zona del aeropuerto no hay un centro de entretenimiento, no hay restaurantes, no hay bancos, vemos el volumen de personas que llegan a los parques industriales, el volumen de personas que llega al aeropuerto, eso nos obliga a contribuir a que el aeropuerto se pueda convertir en un elemento de generación de ciudad”, externó.

De momento, hay un proyecto para construir un hotel frente al aeropuerto, también se prevé uno al interior del AIQ.

El secretario estatal precisó que el plan maestro de desarrollo será el documento que incluya el tipo de infraestructura que necesita el aeropuerto; y para impulsar el modelo de ciudad, dijo, se irán determinando propuestas de infraestructura en diversos rubros.

El AIQ está sobre una superficie de 688.5 hectáreas, localizado a 22 kilómetros de la capital de Querétaro; su infraestructura contempla actividades de aviación corporativa, aviación ejecutiva, un edificio terminal y diversos servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves, de acuerdo con el Anuario Querétaro Competitivo.

rrg