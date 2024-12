Hoteleros piden analizar cobro a cruceristas

Cancún, QRoo.- El presidente de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, llamó a no tener miedo al cobro de 42 dólares a los turistas de cruceros, pues ya lo pagan otros sectores.

“Mi opinión es de que no debemos de tenerle miedo a cobrar el DNR (Derecho de No Residente) como se les cobra a los que llegan vía aérea, además es un sólo cobro por ingreso al país, pueden tocar los puntos que quieran, es un derecho que además van a pagar las navieras; ya será su decisión incluirla en sus tarifas, pero el pasajero no la va a pagar directamente", dijo.

El dirigente hotelero consideró que este cobro no ahuyentará a las navieras de los puertos mexicanos como la ha querido manejar la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA), pues ya hay otros puertos en el Caribe como Aruba que cobran hasta 60 dólares por desembarco de pasajeros y dicho puerto no ofrece ni la mitad de los atractivos con los que cuentan los puertos mexicanos como Cozumel y Mahahual.

Contexto

El cobro de 42 dólares a turistas de crucero para 2025 fue aprobado por el poder legislativo el pasado 3 de diciembre como parte de la Ley Federal de Derechos que aplicará a partir del 1 de enero próximo, pero luego de las mesas de diálogo entre el gobierno federal y empresas navieras ésta se aplazó hasta junio del año entrante:

Al respecto, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés) emitió un extenso comunicado fechado el 8 de octubre de 2024, en el que refieren que la postergación del cobro no elimina los riesgos previamente expuestos de cancelación de rutas e inversiones por parte de las navieras hacia México.

“La FCCA advierte que imponer tal carga a los turistas de cruceros con un tiempo mínimo de estancia real en México disuadirá a los visitantes, alterará los itinerarios de los cruceros y creará efectos económicos en cadena en las comunidades que dependen en gran medida del turismo de cruceros”, se lee en el documento.