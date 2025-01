Gobiernos subnacionales, clave para impulsar contenido nacional

Guadalajara, Jal. Corresponde a los gobiernos subnacionales dotar a las empresas locales de capacitación, certificación y financiamiento para aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece la actual coyuntura geopolítica mundial, aumentando el contenido nacional en las cadenas de suministro de las grandes compañías globales, coincidieron empresarios y consultores internacionales.

"Los estados tienen que trabajar a nivel local para detectar a sus proveedores con potencial, para hacerlos crecer, para proveerles financiamiento, certificaciones, y para que puedan encadenarse para aprovechar la gran oportunidad de la sustitución de todas esas importaciones que llegan a México para eventualmente ser exportadas, o que llegan a Estados Unidos y que ya no van a poder llegar", comentó a El Economista, Alejandro Delgado Ayala, consultor internacional y ex funcionario del Banco de México y ex delegado en Jalisco de Secofi (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial).

"Ésta sí va a ser una guerra de capacidad, va a ser una guerra de quién da el mejor financiamiento, quién da las mejores certificaciones, quién da el mejor producto para que puedan convertirse en proveedores de estas grandes empresas que requieren de sus insumos", abundó.

Por su parte, el director Ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte, Juan Carlos Alderete, destacó que todas las entidades del país deben enfocarse tanto al desarrollo de infraestructura como de capital humano.

"Es una situación muy compleja en términos del set de factores que serán necesarios para aprovechar esta situación. En primer lugar, dentro de ese set de factores, es un tema de infraestructura, de capital tanto físico como humano. Es necesario voltear a invertir más y de mejor manera en capital físico, carreteras, puentes, accesos, infraestructura hidráulica, energética, pero también en las personas porque en esta nueva era digital, las personas son las que definitivamente agregan más valor en la cadena de producción", detalló Aldrete Macal.

Explicó que Jalisco, por ejemplo, "está bien posicionado en términos relativos para hacer frente a los cambios que se avecinan pero, sobre todo, para aprovechar nuevas oportunidades en las industrias emergentes de alta tecnología como es el caso de la Inteligencia Artificial (IA), como la necesidad de mayor producción de semiconductores, componentes eléctricos, computadoras, y en Jalisco en particular, se está generando un ecosistema que abre muchas oportunidades para ello".