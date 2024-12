Gobierno de Puebla firma convenio con Infonavit y Conavi para hacer las primeras 2,200 casas

Puebla, Pue. El gobierno de Puebla es de los primeros en firmar el convenio para el desarrollo del Programa Nacional de Vivienda, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al donarse predios en los municipios de Atlixco, San José Chiapa y la Angelópolis, donde se harán las primeras 2,200 casas de las 48,700 que se prevén construir en la entidad durante el sexenio.

Así lo dio a conocer el mandatario poblano en rueda de prensa, donde explicó que se dio el acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Precisó que en el caso de Puebla, las 48,700 casas se construirán entre 2025 y 2030, de las que 28,700 de darán a derechohabientes con la presentación y 20,000 por medio de la Conavi a personas que no tengan prestaciones y serán mediante créditos accesibles; se prevé que se generen 219,000 empleos directos y 318,000 indirectos.

Refirió que las acciones se harán dependiendo del suelo que se tenga disponible, pero se tiene contemplado que se concentren en Puebla capital, Atlixco, Tecamachalco, Tehuacán, Cuetzalan, Huauchinango y Xochitepec de Juárez, lo cual será trabajado de manera posterior.

Detalló que por parte del gobierno federal se llevará a cabo la coordinación del programa, temas de equipamiento, urbanización e infraestructura y lo que sea necesario para la regularización, mientras que del estado se espera y municipios se esperan las facilidades administrativas y fiscales y aportación de tierra, si es que la tienen.

Manifestó que en octubre pasado se comenzaron los trabajos para identificar predios susceptibles para la construcción, que serán revisados por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para ver si factibilidad, con la intención de iniciar las obras en marzo próximo.

Características

Entre las características que deben tener los predios es que cuenten con servicios básicos, conectados a la marcha urbana, que se cuente con certeza jurídica, que no tengan ocupaciones irregulares, que no tengan condiciones de riesgo y cercanas a actividades económicas para que no queden abandonados.

Armenta Mier dijo que a partir de enero se pondrá a la disposición de los interesados en regularizar sus viviendas un grupo de abogados.

También se entregarán 28,000 créditos para la mejora de casas de derechohabientes por montos de entre 9,000 y 156,000 pesos, a pagar entre 1 y 10 años y con una tasa de interés menor al 11 por ciento.

Se le pidió a los ayuntamientos que brinden las facilidades necesarias para desarrollar este proyecto federal, ya que les traerá beneficios y mejorará el desarrollo económico de los municipios, ya que se ofrecen opciones de vivienda para quienes menos tienen.