Fuertes lluvias en Nuevo León incrementan caudal del río Santa Catarina; hay desfogue en La Boca

Monterrey, NL. El director general del Organismo de Cuenca de Río Bravo de Conagua, Luis Carlos Alatorre Cejudo, alertó que se está observando un considerable incremento en los caudales del río Santa Catarina que podrá llegar a la presa El Cuchillo, debido a la intensa tormenta que se registró la tarde de este lunes 8 de septiembre, en la zona metropolitana de Monterrey y en la Sierra.

"Mañana observaremos qué tanto se incrementó la presa El Cuchillo. Esperamos una buena cantidad de precipitaciones, los pronósticos son favorables y hay que estar pendientes de los reportes de Conagua", dijo Luis Carlos Alatorre durante un recorrido por la zona metropolitana.

Por otra parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó la apertura de compuertas de la presa La Boca realizada por Conagua.

Acompañado del director general del Organismo de Cuenca de Río Bravo, el mandatario estatal explicó que debido a que el embalse superó el 100% de su llenado, se realiza el desfogue controlado de 50 metros cúbicos por segundo de la presa.

"Vamos a abrir la compuerta, (queremos) decirles que toda esta agua va para El Cuchillo, no se pierde ni una gota y se hace un control aquí del vaso de la presa".

"Ya tenemos hidráulicamente todas las herramientas para que esta presa preciosa de El Cercado (en el municipio de Santiago) siempre esté llena. Ahorita como está entrando mucha agua de las lluvias, abrimos compuertas. García Sepúlveda aseguró que de manera permanente la presa La Boca se mantendrá arriba del 95% de llenado.

Aseguró que todas las presas de Nuevo León siguen subiendo su volumen, pues Cerro Prieto alcanzó 90%; la nueva presa León se encuentra al 30% y El Cuchillo, que es el embalse más grande está al 71 por ciento de llenado.

El gobernador recorre la región citrícola con Protección Civil del Estado para revisar cómo se encuentran los ríos de la zona, pues se esperan más escurrimientos por las lluvias y el desfogue controlado.

"Me voy a ir ahorita todavía a Montemorelos a ver cómo están los ríos: el Blanquillo, el Ramos, el Pilón, esperamos que no haya ninguna desgracia, todos a cuidarnos", dijo García Sepúlveda.

Por último, el gobernador solicitó a la población poner atención a las recomendaciones como no salir de casa si no es necesario, estar al tanto de los pronósticos del clima y avisos oficiales, ya que se anticipa que continuarán las precipitaciones durante esta semana.

La Dirección de Protección Civil emitió recomendaciones a la población por la creciente de ríos y mantiene coordinación con unidades municipales.