Fiestas Patrias dejarán derrama de 71 millones de pesos en Guadalajara

Guadalajara, Jal. Las celebraciones del Grito de Independencia que se llevarán a cabo este 15 de septiembre en el centro histórico tapatío, dejarán al sector comercio, servicios y turismo una derrama económica de 71.3 millones de pesos, según estimaciones del Centro de Análisis Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

La derrama económica se deriva, principalmente, por el consumo de alimentos, bebidas, asistencia a restaurantes, gasto en transporte, hospedaje y artículos conmemorativos de las Fiestas Patrias.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Guadalajara, esta derrama representa un incremento de 4.6% con relación a 2024.

Según las proyecciones del comercio organizado en la entidad, se espera la asistencia de 91,000 personas al centro histórico a lo largo de todo el día y hasta el cierre de los festejos.