En febrero la carga aérea creció 32.4% en el aeropuerto de Querétaro

Querétaro, Qro. Después de la caída de dos dígitos en el volumen de carga que transportó el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) durante enero (-16.8%), en febrero repuntó 32.4% a tasa anual, registran la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Durante febrero reciente, el AIQ transportó en total 6,567.6 toneladas de carga, superando las 4,961 toneladas de febrero del 2025.

Nada más de carga doméstica movilizó 4,868.5 toneladas, experimentando un crecimiento de 49.9 por ciento. Mientras que en carga internacional el volumen fue de 1,699.1 toneladas, una caída de 0.8% respecto al año anterior.

Un mes antes, cuando la carga total cayó anualmente 16.8%, el volumen doméstico decreció 22.8% y el internacional avanzó 1.6 por ciento.

De forma mensual, en febrero de este año el volumen total aumentó 22.3%, al pasar de 5,371 a 6,657.6 toneladas; hace un año, entre esos periodos, la variación mensual fue contraria, de -23.1 por ciento.

La recuperación que tuvo la carga aérea en febrero estuvo motivada por la mercancía doméstica que representa a la mayoría de las operaciones cargueras del AIQ.

Comportamiento bimestral

Es así que en el primer bimestre del 2026 el aeropuerto de Querétaro acumuló 11,938.6 toneladas de mercancía, lo que representó un crecimiento anual de 4.6%, debido al repunte de febrero.

Hace un año, en el periodo enero-febrero el AIQ movilizó un total de 11,416.5 toneladas, entonces significó una caída de 6.5% a tasa anual, es decir, en el 2026 muestra un mejor comportamiento.

Por tipo de carga, en el primer bimestre del 2026 el aeropuerto movilizó 8,624.7 toneladas de volumen doméstico, que representaron un alza anual de 6.3%, contrario a la caída de 3.7% del mismo periodo del año pasado.

Mientras que el segmento internacional sumó 3,313.9 toneladas entre enero y febrero, creció 0.3%, pero hace un año retrocedió 12.7% en el mismo lapso.

De las más de 11,938.6 toneladas que en total movilizó el AIQ en el primer bimestre de este año, 72.2% fue carga nacional y 27.8%, internacional; en ese periodo del 2025, los envíos domésticos representaron 71.1% y los internacionales, 28.9 por ciento.

Entre el top 10 de aeropuerto con más carga acumulada en febrero, el AIQ fue el aeropuerto con mayor crecimiento anual (+32.4%), siguieron los recintos de Guadalajara (+30.4%) y Santa Lucía -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA- (21.2 por ciento).

AIQ, cuarto aeropuerto

En febrero, el aeropuerto de Querétaro se colocó como el cuarto con mayor volumen de carga movilizada, al concentrar 6.8% del flujo del país; en los primeros tres sitios se ubicaron AIFA que concentró 33.2%, Ciudad de México con 20.8% y Guadalajara con 15.8 por ciento.

En la carga doméstica, el AIQ lideró como el aeropuerto de mayor crecimiento anual en febrero (+49.9%), también fue el primero en volumen ya que contribuyó con 17.2% del tonelaje total; los siguientes peldaños los ocuparon los aeropuertos de Ciudad de México (concentró 14.3%) y Guadalajara (11.9 por ciento).

Mientras que en la carga internacional, en los primeros sitios se ubicaron los aeropuertos AIFA (concentró 46.2%), Ciudad de México (23.5%) y Guadalajara (17.4 por ciento).