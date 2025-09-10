El fabricante alemán Diehl Aviation inaugura planta en Querétaro

Querétaro, Qro. Diehl Aviation, fabricante aeronáutico, inauguró la nueva planta que operará en El Marqués, en la Zona Metropolitana de Querétaro.

Para la empresa, esta inauguración es un paso estratégico en la expansión de su presencia como proveedor en América, reforzando su proximidad con clientes de la región.

La nueva planta está en el Parque Industrial Pyme, sobre 8,200 metros cuadrados de espacio de producción y de oficinas. De acuerdo con la firma, está prevista una segunda fase de expansión que sumará entre 4,000 y 6,000 metros cuadrados.

Desde este punto producirá lavabos, sistemas de suministro y compartimientos superiores para aviones; en el proyecto la firma invirtió 918 millones de pesos y estima generar 600 empleos, precisa información del gobierno estatal.

El CEO de Diehl Aviation, Jörg Schuler, resaltó que desde Querétaro están fortaleciendo su presencia en Estados Unidos, aproximándose a sus clientes (Airbus, Boeing, Bombardier, etcétera)

Durante su intervención, el gobernador Mauricio Kuri González, destacó que la instalación de Diehl se suma a las 250 compañías alemanas que tienen presencia en Querétaro; además de fortalecer la participación del estado en la industria aeroespacial.

Mauricio Kuri afirmó que la entidad ofrece un ambiente propicio para los negocios, destacándose por el capital humano, así como las ventas logísticas que ofrece su ubicación.

El coordinador del Consejo Asesor de la Embajada de Alemania en México, Gunnar Schneider, habló de la cooperación que existe entre ambos países, debido a que en el territorio mexicano hay más de 2,000 empresas alemanas.