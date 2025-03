Estrategias para impulsar agricultura protegida, necesarias

Querétaro, Qro. Seis entidades concentran 63.9% de la superficie de agricultura protegida del país; esa área la abarcan Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Baja California, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La agricultura protegida es uno de los sistemas de producción con crecimiento en México, reporta el Inegi; la tecnología e infraestructura que se emplea permiten controlar factores ambientales y proteger las plantas de plagas o enfermedades, traduciéndose en un mejor rendimiento.

Para el consultor mexicano, especializado en proyectos hortícolas y agricultura protegida, Hugo Escoto, es necesaria una estrategia nacional que impulse el desarrollo de estos modelos de producción.

El también director general en Proyectos Hortícolas, en Alternativa Agrícola Sustentable, refirió que en el país existen 10,000 hectáreas de invernadero que producen activamente; no obstante, dijo, el sector no ha crecido más debido a que el país carece de una estrategia gubernamental para impulsarlo.

“Creo que no hemos crecido más precisamente porque no hay una estrategia de parte de gobierno, de impulsar este sector, considero que es un error porque tiene un potencial tremendo. México está llamado a ser la canasta productiva de hortalizas de todo Norteamérica, esa es la vocación natural que tenemos, sin embargo, para seguir creciendo necesitaríamos tener los factores de infraestructura”, expuso.

Para promover esta industria se debe apostar por el desarrollo de infraestructura que garantice el suministro de energía eléctrica, de gas natural, así como vialidades que permitan la movilidad desde los centros de producción. El mercado de la región, agregó, está demandando un mayor crecimiento de la producción nacional.

Casi 80% del tomate que se consume en Estados Unidos, argumentó el especialista, es de origen mexicano; por tanto, el país tiene un importante mercado que le permitiría seguir aumentando la producción.

La naturaleza del mercado norteamericano, ahondó, ha influenciado el crecimiento que ha tenido este tipo de agricultura.

“No ha habido una estrategia gubernamental donde se le identifique a este sector como uno de los grandes sectores con potencial de generar divisas, de generar empleos y de ser un promotor de desarrollo económico (…) Nos preocupamos mucho de nuestra incapacidad de ser autosuficientes en maíz, en algo que realmente no tiene mucho futuro, no lo vamos a conseguir, mientras que en hortalizas tenemos un potencial enorme de crecimiento porque estamos exportando, ahí no solamente somos autosuficientes en la producción, sino que somos capaces de exportar”, mencionó.

El especialista confió en que este tipo de producción no se vea afectada por los aranceles con los que Estados Unidos ha amenazado a México, al tratarse de productos que tienen alta demanda en el país vecino.

Una de las ventajas de la producción mexicana, explicó, es que tanto Estados Unidos como Canadá no tienen las condiciones para producir hortalizas durante todo el año, por lo que dependen de los productos provenientes de México; acotó que la producción mexicana no es una competencia en Norteamérica, sino un complemento para el consumo de ambos socios comerciales.

“Hay una expectativa de ver cómo se va a arreglar eso, nosotros tenemos confianza en que los aranceles no van a afectar la parte de alimentos y específicamente la parte de hortalizas, porque Estados Unidos y Canadá no pueden producir durante todo el año, entonces, dependen en buena parte de lo que nosotros exportamos y no somos competencia, somos un complemento a la producción que tienen tanto Estados Unidos como Canadá”, expuso.

En este contexto anunció que Querétaro será la sede de la quinta edición de GreenTech Americas, un evento que reúne tendencias y expertos en agricultura protegida, del 25 al 27 de marzo.

Características de la producción

En el país la superficie de agricultura protegida es de 77,417 hectáreas, distribuidas en 30,179 unidades de producción.

Estado de México concentró la mayoría de las unidades de producción de agricultura protegida, al agrupar 35 de cada 100 unidades, en el 2022.

El invernadero es la instalación en la que más se desarrolló la agricultura protegida, representó 28.1%; también se empleó la malla sombra (27.9%), el macrotúnel (20.1%), casa sombra (10.4%), microtúnel (5.1%), vivero (3%), techo sombra (1%) y pabellón (0.5 por ciento).

Entre los principales cultivos se encuentran las hortalizas, los frutos y las flores, con base en el Censo Agropecuario.

De octubre del 2021 a septiembre de 2022, los principales cultivos de la agricultura protegida fueron el jitomate, el pepino, el chile, la fresa, la manzana, la zarzamora y el arándano.

Entre los censos del 2007 y 2022, la producción nacional de jitomate incrementó 95.8% debido a la producción en agricultura protegida, la cual genera mejores rendimientos, expone el censo.