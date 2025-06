Empresarios del sector de máquinas herramientas, con optimismo

Empresarios del sector manufacturero reunidos en Tecma 2025, la expo de máquinas herramientas, manifestaron optimismo sobre el futuro de la industria en México, a pesar de los retos derivados de los aranceles a las importaciones en Estados Unidos.

“A la manufactura le afecta mucho el impuesto al sector automotriz, ya que si bajan sus ventas no produce, pues no necesita herramentales. La otra parte son los aranceles al acero y aluminio, no es solamente a la materia prima, sino también a los productos, eso igual disminuye la actividad de productos metálicos y de aluminio”, dijo a El Economista, Alfonso Peña, director general del Clúster de Herramentales de Nuevo León, durante Tecma en la Ciudad de México.

Aunque ofreció una perspectiva positiva para quienes se dedican al sector herramental, que incluye moldes, dados, troqueles y herramientas utilizadas en los procesos de ensamblaje industrial, “las empresas establecidas en México y que tenían su cadena de suministro en Asia o en China y ahora ya están buscando proveedores locales para cumplir con las reglas de origen”.

El clúster, integrado por 63 empresas especializadas en herramentales para sectores como el automotriz, plásticos y electrónica, localizadas en Nuevo León y Coahuila, “hemos tenido mucho más requerimientos y proyectos para localizar proveeduría mexicana” con alta demanda en rubros como electrodomésticos, dispositivos médicos y juguetes, lo que compensa la disminución en el sector automotriz.

“En términos generales, en la industria de herramentales vamos bien, muy acorde a la producción del año pasado”, ahondó.

Los herramentales son esenciales para garantizar la calidad en la manufactura, como ejemplo mencionó a Lego, miembro del clúster, que opera en Nuevo León su planta más grande a nivel global, donde también se fabrican moldes de alta precisión que aseguran la compatibilidad de sus piezas sin importar el año de producción.

Aunque China, por los incentivos que su gobierno ofrece a las empresas, domina el mercado de moldes por sus bajos costos; aun así hay un creciente interés en desarrollar proveedores mexicanos y el caso de Lego demuestra la capacidad tecnológica de Nuevo León para albergar manufactura de alto valor agregado, reflexionó el empresario.

Incertidumbre

Felipe Tobin, director comercial de Haitian Precision México, dijo en entrevista que aunque los aranceles generaron incertidumbre, con 70 proyectos actualmente en pausa entre sus clientes, esta situación es transitoria. “Esto tarde o temprano se va a destapar, cuando ocurra, las cosas avanzarán muy rápido”, la empresa, parte del Haitian Group, opera desde el 2023 una planta en Guadalajara de 12,000 metros cuadrados, con una inversión de 475 millones de pesos.

Es la única fabricante de máquinas Control Numérico por Computadora (CNC) de su escala en México, con capacidad para producir entre 300 y 500 máquinas anuales de inyección y arranque de viruta, que se “utilizan para fabricar piezas con geometrías específicas, como transmisiones o ejes de trenes”.

La planta emplea a más de 100 colaboradores y abastece a empresas de todo el país, con focos en el Bajío, Monterrey y Puebla y aunque sus principales clientes son del sector automotriz, ven nuevas oportunidades en el sector aeroespacial.

“Vamos para adelante, la necesidad de manufactura local es más fuerte que los obstáculos”, aseguró el empresario.

China, por los incentivos que su gobierno ofrece a las empresas, domina el mercado de moldes por sus bajos costos