Desarrollar parques industriales de gran escala, reto para Jalisco en 2025: APIEJ

Guadalajara, Jal. Debido al tipo de proyectos de inversión que están llegando a Jalisco y los que busca atraer en el contexto del nearshoring, el estado debe desarrollar parques industriales de gran formato con infraestructura y certificaciones de primer nivel, comentó a El Economista, el presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), Bruno Martínez.

"El desafío que tenemos es construir parques industriales de gran escala y tener una infraestructura de parques de última milla que sirvan para todo el tema logístico; pero para el nearshoring específicamente, necesitamos parques de gran formato, de gran escala; los requerimientos son de 20,000 o 30,000 metros cuadrados", detalló el industrial.

"Hay muchos requerimientos últimamente, están pidiendo hasta 70,000 metros cuadrados, es un tema de líneas de producción y tienen que ser edificios clase A, con infraestructura, con ciertos requerimientos, con certificaciones, que ahí es donde la APIEJ seguirá trabajando en temas de certificaciones tanto de sustentabilidad, seguridad, de normas, de operatividad, ese es el gran reto", subrayó Martínez Zurita.

Expectativas positivas

El presidente de APIEJ anticipó que el sector proyecta cerrar el año con una absorción de 400,000 metros cuadrados que, dijo, será una cifra récord en el estado, a pesar de la incertidumbre que generaron factores políticos y económicos tanto nacionales como internacionales.

"Particularmente Jalisco tuvo buenas noticias de proyectos que llegan como el de Foxconn y Nvidia en el tema de los chips, yo creo que sí puede cerrar un capítulo muy bueno la APIEJ en términos de que están llegando nuevas compañías. Jalisco tiene muchas oportunidades para seguir creciendo la infraestructura de parques para que sigan llegando nuevas compañías, para que se desarrolle una proveeduría local que es, finalmente, el legado que va a dejar el nearshoring", subrayó Bruno Martínez.

Ecosistema da competitividad

De acuerdo con el dirigente de la APIEJ, el ecosistema de alta tecnología que ha logrado Jalisco en las últimas décadas, ha hecho competitivo al estado y actualmente, los parques industriales de la entidad están atrayendo una mezcla de todo tipo de empresas pero, aclaró, más que pensar en compañías, hay que enfocarse en líneas de producción.

"Yo lo veo más, no como compañías sino como líneas de producción; yo sí visualizo que se produzca aquí el teléfono de la manzanita, porque la guerra de Estados Unidos no es con México, es con China, y China no es Taiwán, no es Japón, no es Corea, así que están llegando este tipo de empresas que van a permear esta mano de obra nacional que después se va a convertir en proveeduría local y ese es el legado que deja el nearshoring", insistió.

"Creo que el ecosistema tapatío se ha ido gestando desde hace 60 años; desde la llegada de Siemens hasta todo este desarrollo del clúster de tecnología y ese es el crecimiento que vemos. Jalisco se preparó desde hace 60 años para recibir estas líneas de producción", abundó.