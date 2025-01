Es crucial fortalecer la base de proveedores locales para garantizar la competitividad: Expertos

Monterrey, NL. Desde la perspectiva de grandes empresas como Bosch México, es crucial fortalecer la base de proveedores locales para garantizar la competitividad en costos, calidad y entregas, señaló Alexander Firsching, presidente de la compañía. Sin estas condiciones, advirtió, los consumidores optan por otras compañías.

Por su parte, René Mendoza, presidente de la Cadena de Valor para la Industria en México (CAPIM), destacó que los proveedores enfrentan retos significativos, como el acceso al financiamiento, el cumplimiento de estándares de calidad y la necesidad de capacitación.

En el panel por zoom "El reto de la localización de proveedores", también participó Emmanuel Loo, encargado del despacho de la Secretaría de Economía de Nuevo León, señaló que la dependencia hizo un mapeo de las necesidades de proveedores que tienen las empresas que se han instalado en el estado, para hacer la vinculación.

Citó el ejemplo de la armadora KIA, con la que se ha logrado vincular a empresas como Vitro, Nemak y Frisa, mediante el programa SupplyHubNL. También están apoyando a Bosch, Caterpillar, Tesla y Volvo a conseguir proveeduría local.

¿Por qué se debe desarrollar más a los proveedores?

Alexander Firsching, recordó que recientemente Bosch inauguró su primera planta de electrodomésticos BSH para refrigeradores, ubicada en Salinas Victoria. De acuerdo con datos de la compañía la inversión fue de 260 millones de dólares, con la creación de hasta 1,500 empleos y tiene una capacidad de producción anual de másde 300,000 unidades.

"México es el exportador más grande de autopartes (hacia Estados Unidos), estar aquí nos ayuda mucho. En los últimos dos años se han hecho inversiones de hasta 25,000 millones de pesos, estamos contentos, pero necesitamos una base más grande de proveedores", afirmó el directivo.

Abundó que tienen proveedores internos, y aunque las empresas locales tienen más oportunidades por estar cerca, "tienen un reto de costos, vemos una gran competencia con China", porque a pesar de los aranceles, no se pueden comparar. Por ello planteó la necesidad de desarrollar más a las empresas mexicanas.

René Mendoza, coincidió con Emmanuel Loo, en que se están tomando acciones para el desarrollo de proveedores, para aumentar el contenido nacional.

Principales obstáculos para ser proveedor

No obstante, ennumeró algunos obstáculos para las empresas IMMEX "ahorita es un desorden lo que se hace a través de las fracciones arancelarias, son trámites que demoran mucho.

Segundo. Las empresas asiáticas se traen el 100% de sus proveedores y se dificulta integrar a las locales en la cadena de valor. "Antes teníamos a ProMéxico, ahora surge una esperanza con el Plan México", destacó Mendoza.

El financiamiento es otro obstáculo, "el dinero en México es my caro, si se compara con las tasas casi cero en Asia o Estados Unidos. 'Hay que entrarle al quite'. Fui consejero de Bancomext, hay que darle más fondos a la banca de desarrollo, no es un asunto de calidad sino de acceso al crédito", recalcó.

Para Emmanuel Loo, la Secretaría de Economía estatal tiene muy buena interacción con Capim, "necesitamos muchos Capim, con encuentros clave, y contar con estrategias de promoción, para apoyar a las empresas y acercarlos con Caintra y con los Clústers.

El funcionario refirió que este jueves 16 de enero recibió a una empresa italiana que fabrica cabinas para camiones, con un proyecto de inversión de 50 millones de dólares. Loo les mencionó que Nuevo León tiene a International de Navistar, Volvo y otros fabricantes que necesitan proveeduría local.