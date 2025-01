COMCE Occidente urge política industrial que inserte a Pymes en la globalización

Guadalajara, Jal. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente, expresó la urgencia de contar con una política industrial en México que ayude a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a ser parte de la cadena de suministro de empresas globales.

"Mientras que no haya una política industrial seria que nos brinde la oportunidad de tener financiamiento oportuno y a bajo costo, que genere también las condiciones para que las Pymes puedan progresar, no se va a poder. Se trata de financiamiento, se trata de infraestructura. Ese es un planteamiento serio, importante que se debe poner sobre la mesa para que podamos verdaderamente pensar en ser globales", comentó a El Economista, el presidente de COMCE Occidente, Miguel Ángel Landeros.

Entrevistado previo al inicio del Foro de Consulta del Eje: Economía Moral y Trabajo del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el dirigente del sector exportador en la entidad resaltó que en materia de comercio exterior, las exportaciones mexicanas dependen un 80% de Estados Unidos, mientras que en Jalisco la cifra es de 70 por ciento.

"Tenemos realmente que pensar en que si queremos ser parte de la cadena de suministro por parte de la economía global, nuestras empresas tienen que ser globales y merecen y necesitan un apoyo verdadero en ese sentido con una política industrial que realmente vaya en ese sentido".

Financiamento

Durante el primer día del foro en el que se realizaron dos mesas de trabajo: "La economía mexicana y la oportunidad de la relocalización" y "La economía mexicana y la búsqueda de mayor contenido nacional", Landeros Volquarts dijo a este medio que las Pequeñas y Medianas Empresas -que en Jalisco representan el 95% del total de las unidades económicas-, solo podrán insertarse a las cadenas de suministro de compañías globales si reciben financiamiento.

"El financiamiento es muy importante porque para reconvertirse industrialmente una empresa necesita capital y los bancos aquí prestan 3 a 1, lo que no sucede con nuestros socios (Estados Unidos y Canadá). Allá, con una garantía nada más y un buen proyecto, te prestan el dinero a tasas muy bajas; aquí, necesitas tener dinero para que te presten dinero. Entonces, obviamente tienen que recurrir al agio o de plano no pueden y no salen de ahí", externó el presidente de COMCE.

"Hay una reforma que no ha sido abordada, de las reformas que se plantearon desde el sexenio de Peña Nieto, que es la reforma financiera, donde los bancos tienen que hacer lo que les corresponde que es prestar dinero para el desarrollo nacional. Eso no se da porque recuperar las garantías es muy difícil porque todavía no se ha logrado modificar el marco legal", acotó.

Modificaciones a la ley laboral

Por otra parte, el presidente de COMCE Occidente mencionó que es una buena señal que el secretario federal del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, esté convocando a los empresarios para revisar las reformas laborales pero, enfatizó: "lo que es muy importante es que nos escuche verdaderamente".

Y es que, a decir de Landeros, en el sector exportador "en este momento no es viable por ningún motivo reducir la jornada laboral porque no hay las condiciones; se tienen que generar y crear condiciones para que los trabajadores puedan tener una jornada laboral menor, pero en este momento no existen; por lo tanto, si esto llegara a aplicarse, afectaría directamente en las Pymes".