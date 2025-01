No está claro si la Reforma del Infonavit resolverá déficit y demanda de vivienda: Canadevi Nuevo León

Monterrey, NL. En México hay un déficit de vivienda de 8 millones de casas habitación, así como una demanda que se debe de atender. Sin embargo, no está claro si la Reforma del Infonavit va a resolver el problema, porque 1 millón de viviendas ya las ha construido la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) nacional, señaló Javier Treviño, presidente local del organismo.

"La demanda y el déficit ahí están, si se va a incrementar depende en el futuro de nuestra capacidad como país para generar vivienda. Y el tema de la Reforma del Infonavit no está ligado a un plan estratégico para resolver ese déficit", enfatizó el dirigente durante una reunión de representantes de Cámaras y Sindicatos para analizar el impacto de esta reforma en diciembre pasado.

"Tienes la oferta y la demanda, hay que ver que ajustamos. En el caso de la oferta de vivienda hay que desregular, y poner incentivos para construir de cierto nivel y valor; por parte de la demanda hay que apoyar para (que los trabajadores) tengan mayor capacidad de compra", hizo énfasis.

Esto debido a que los incrementos que ha tenido la vivienda con respecto al alza en la capacidad de crédito de los trabajadores, "no ha sido proporcional y ha habido un desfase",dijo.

Canadevi NL pide piso parejo en construcción de vivienda

La Cámara de Diputados hizo una pausa para discutir la Reforma del Infonavit. Javier Treviño expresó que amerita que se discuta. No obstante, "otra parte que tampoco está clara" es que Infonavit y la filial —que se crea para la construcción de alrededor de 1 millón de viviendas—, estén exentos del pago del ISR y pagos registrales".

No se sabe aún, dijo, si van a participar en esos proyectos empresas privadas o socios de Canadevi, "no hay reglas claras todavía, y por el simple hecho de que se esté mencionando que esta filial de Infonavit no pague impuestos, pone en desventaja a las desarrolladoras que están en la formalidad".

Concluyó que la necesidad de vivienda es muy alta y no hay que sofocar a la industria ni querer hacer todo. La demanda de casa habitación "da para lo que pueda hacer Infonavit, Canadevi, es muy grande la necesidad".

Cabe recordar que en la Cumbre Inmobiliaria que se realizó en septiembre de 2024, Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de Canadevi Nacional consideró entonces que la meta de construir un millón de viviendas en el sexenio es alcanzable si el sector trabaja unido.

En el caso de Nuevo León "cuenta con 760,000 personas autorizadas para obtener créditos, los que sí se están atendiendo son los de arriba de seis UMAS (en septiembre representaban 651.42 pesos diarios), se está viendo esa opción, necesitamos voltear a er a los que no les alcanza", recalcó Moreno.