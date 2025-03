Ciudad de México prepara Festival de Primavera 2025 con 80 grupos musicales y 12 sedes

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó hoy el Festival de Primavera 2025, un evento cultural que reunirá a más de 80 grupos musicales en 12 sedes distribuidas en distintos puntos de la capital los días 21 y 22 de marzo; cuyo principal objetivo es descentralizar la cultura y llevar expresiones artísticas a zonas periféricas de la ciudad, como Iztapalapa, Xochimilco y Magdalena Contreras, además de mantener actividades en el Centro Histórico.

“Alguien que vive en la periferia, si no le queda cerca o no se entera de un evento cultural, no asiste”, afirmó la Jefa de Gobierno durante la presentación del evento, con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad busca romper con el centralismo tradicional y generar nuevas centralidades culturales en zonas que históricamente han estado alejadas de los grandes eventos, “queremos que en todos los territorios de la ciudad podamos vivir y crear cultura”.

El evento coincide con la floración de las jacarandas, un espectáculo natural que viste la ciudad de morado y atrae a visitantes nacionales e internacionales. “Vivir la ciudad con todos sus árboles de jacarandas es una maravilla”, comentó Brugada. Aunque no se han revelado cifras exactas del derrama económica que generará el festival, se anticipa que el evento tendrá un impacto positivo en la economía local, especialmente en las alcaldías donde se llevarán a cabo las actividades.

Se espera que el evento impulse el turismo local y beneficie a comercios y servicios en las zonas donde se realizarán los conciertos, “esta ciudad tiene uno de los mejores climas del mundo y siempre hay actividades culturales de mucha envergadura que vale la pena ver”, afirmó López Bayghen durante su participación.

El festival contará con una diversidad de géneros musicales, desde sonideros y música tropical hasta rock, reggae y electropop. Entre los artistas destacados se encuentran Regina Orozco, quien abrirá el festival en el Zócalo capitalino el 21 de marzo, y la banda argentina Bersuit Vergarabat, que se presentará en el Monumento a la Revolución. Además, Sister Nancy, pionera del reggae, estará en el Deportivo Xochimilco.

El 50% de los artistas participantes son mujeres, lo que refleja un compromiso con la paridad de género en la programación cultural. “Este festival es una celebración de la diversidad, no solo musical, sino también de género y de espacios”, afirmó la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen.

Para facilitar el acceso a las sedes, el Gobierno de la Ciudad ofrecerá transporte gratuito en rutas de RTP que conectarán puntos como Ciudad Universitaria, Taxqueña y Tacubaya con lugares como La Cañada, en Magdalena Contreras, este espacio, ubicado junto al único río vivo de la ciudad, será escenario de un evento de electropop, descrito como un “rave en los Dinamos”, la elección de este lugar busca resaltar la importancia de rescatar los espacios naturales de la ciudad, “queremos rescatar nuestros ríos, porque ahora solo nos quedan los nombres de los que fueron ríos y están entubados”, dijo Brugada.

Otras sedes incluyen el Faro de Oriente en Iztapalapa, donde habrá música urbana; la Plaza Hidalgo en Coyoacán, que albergará folklore; y el Deportivo Plutarco Elías Calles en Venustiano Carranza, que será escenario de un homenaje a Javier Bátiz con rock y blues. En el Zócalo, el Gran Baile de Sonideras y Sonideros reunirá a 12 agrupaciones desde las 12:00 hasta las 02:00 horas del 22 de marzo.