City Club invertirá 269 millones de pesos para abrir una nueva tienda en Cancún

Cancún, QRoo.- City Club anunció una inversión de 269 millones de pesos para la apertura de de una nueva tienda sobre la avenida Huayacán de Cancún, la de mayor crecimiento en los últimos 5 años.

Se trata de la segunda en Cancún y tercera en Quintana Roo, con lo cual la marca alcanzará las 41 sucursales en todo el país.

Contará con 9,495 metros cuadrados de piso de venta y generará 161 empleos directos y 100 indirectos, informó Yovany Lebrak Franco Chacón, director general de City Club.

Entre sus principales novedades destacan un servicio de óptica especializada, un módulo de road show en el área de alimentos con preparaciones al momento como paella, pastas y tepanyakis, así como una amplia oferta de productos para las próximas temporadas del segundo semestre del año, una gran variedad de artículos de su marca propia Member’s Choice y lanzamientos exclusivos en tecnología y línea blanca.

Se inaugurará el próximo 18 de septiembre, con su línea de venta por internet a través de www.cityclub.com.mx, entrega a domicilio o pick up.

”Con esta inauguración, City Club apuesta por la innovación en la experiencia de compra en el sureste mexicano y busca ofrecer a negocios y familias de la región una opción única con su membresía”, añadió Franco Chacón.

Apenas a mediados de agosto pasado, Cien Grupo Inmobiliario también anunció que en 2026 iniciarán la construcción de un nuevo centro comercial que combinará la oferta de una central de abastos en e formato de un supermercado en el centro de la ciudad, con una inversión estimada en 800 millones de pesos.

Además del mercado, el centro comercial contará con áreas de tecnología, salud (con servicios a bajo costo), comida y tiendas típicas, con ubicación tentativa en terrenos del centro de Cancún.

Es decir, que tan sólo en dos tiendas departamentales la inversión durante la segunda mitad del año y principios de 2026 alcanza los 1,069 millones de pesos para Cancún.