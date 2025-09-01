CCE y Coparmex exigen esclarecimiento del homicidio de empresario poblano

Puebla, Pue. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, condenó el asesinato del empresario joyero, Efrén Ramírez Maldonado, ocurrido este lunes en su domicilio en un aparente robo. Asimismo, exigieron a las autoridades mayor seguridad para no poner en riesgo a las actividades económicas.

A través de un comunicado, el organismo local con 26 cámaras y asociaciones que integran a más de 27,000 empresas poblana, demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que esclarezca este homicidio del propietario de Joyerías London, quien tiene varias tiendas en la Angelópolis, incluidos Centros Comerciales.

“Urgimos a fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad para garantizar la tranquilidad de las familias y la certeza de los sectores productivos”, ahondó.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, en el fraccionamiento Mirador La Calera, donde un comando armado ingresó a la casa de Efrén Ramírez para sustraer varias pertenencias, pero al verse sorprendidos dispararon al empresario.

El CCE de Puebla pidió no dejar impune este y otros crímenes que ocurrieron en agravio de integrantes del sector privado y ciudadanos en general.

“Reiteramos nuestra disposición de colaborar con los tres órdenes de gobierno para construir soluciones efectivas que permitan recuperar la paz en Puebla”, apuntó.

A la condena del caso se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual manifestó su indignación en este caso, ya que Efrén Ramírez, estaba retirado de su actividad, aunque seguía como dueño de Joyerías London. Además, era socio del Club Campestre, uno de los más reconocidos en Puebla.

“Expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación por la agresión contra Efrén Ramírez Maldonado, y exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato de este caso”, ahondó.

Hasta el momento, el caso se investiga por el delito de robo a casa habitación, sin descartar otras líneas de investigación, por la hora en que ocurrieron los hechos, durante la madrugada y burlando la seguridad privada.

No obstante, los socios del CCE y la Coparmex insistieron en que este caso se resuelva sin que haya impunidad.

rrg