Canaco Monterrey prevé derrama de 9,200 millones de pesos en Fiestas Patrias

Las cenas y paquetes especiales de restaurantes, taquerías, bares y servicios de catering, serán los sectores más beneficiados, con un gasto de entre 600 y 2,200 pesos por persona.

GRITO DE INDEPENDENCIA

Lourdes Flores

Monterrey, NL. Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey) estima que este año la derrama económica en el estado va a superar los 9,200 millones de pesos durante las Fiestas Patrias. Este monto representa un incremento de 13% respecto a lo registrado en 2024.

El aumento de doble dígito se debe al dinamismo del consumo en sectores estratégicos de la economía local, así como a la realización de eventos masivos y el impulso al turismo.

Entre los sectores que presentarán un alto consumo están los restaurantes, taquerías, bares y servicios de catering, con un gasto promedio estimado entre 600 y 2,200 pesos por persona, impulsado por cenas y paquetes especiales.

Los conciertos y espectáculos patrios celebrados en espacios públicos aportarán significativamente a la derrama económica, con boletos y consumos adicionales que oscilarán entre 250 y 1,200 pesos por asistente.

También se estima un gasto de entre 250 a 1,600 pesos por hogar en la adquisición de banderas, artículos patrios, vestimenta y adornos conmemorativos, lo que fortalece al comercio minorista.

Asimismo, la llegada de visitantes nacionales y extranjeros generará una mayor ocupación hotelera y actividad en transporte, comercios y atracciones turísticas, con una derrama proyectada superior a los 2,700 millones de pesos, equivalente al 30% del impacto total.

Canaco Servytur Monterrey recalcó que, la derrama económica por las Fiestas Patrias 2025 en Nuevo León podría estar en un rango de entre 9,200 a 9,500 millones de pesos, cifra que consolida estas celebraciones como una de las temporadas de mayor dinamismo para el comercio, los servicios y el turismo del estado.

Este impulso económico no solo representa una oportunidad para los negocios locales, sino también para reforzar la identidad cultural y el sentido de comunidad entre los regiomontanos.

Canaco Servytur Monterrey reafirmó su compromiso de seguir impulsando a los empresarios de sus sectores, fortaleciendo la competitividad regional y promoviendo el consumo en establecimientos formales.

