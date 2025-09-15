Canaco Monterrey prevé derrama de 9,200 millones de pesos en Fiestas Patrias

Monterrey, NL. Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey) estima que este año la derrama económica en el estado va a superar los 9,200 millones de pesos durante las Fiestas Patrias. Este monto representa un incremento de 13% respecto a lo registrado en 2024.

El aumento de doble dígito se debe al dinamismo del consumo en sectores estratégicos de la economía local, así como a la realización de eventos masivos y el impulso al turismo.

Entre los sectores que presentarán un alto consumo están los restaurantes, taquerías, bares y servicios de catering, con un gasto promedio estimado entre 600 y 2,200 pesos por persona, impulsado por cenas y paquetes especiales.

Los conciertos y espectáculos patrios celebrados en espacios públicos aportarán significativamente a la derrama económica, con boletos y consumos adicionales que oscilarán entre 250 y 1,200 pesos por asistente.

También se estima un gasto de entre 250 a 1,600 pesos por hogar en la adquisición de banderas, artículos patrios, vestimenta y adornos conmemorativos, lo que fortalece al comercio minorista.

Asimismo, la llegada de visitantes nacionales y extranjeros generará una mayor ocupación hotelera y actividad en transporte, comercios y atracciones turísticas, con una derrama proyectada superior a los 2,700 millones de pesos, equivalente al 30% del impacto total.

Canaco Servytur Monterrey recalcó que, la derrama económica por las Fiestas Patrias 2025 en Nuevo León podría estar en un rango de entre 9,200 a 9,500 millones de pesos, cifra que consolida estas celebraciones como una de las temporadas de mayor dinamismo para el comercio, los servicios y el turismo del estado.

Este impulso económico no solo representa una oportunidad para los negocios locales, sino también para reforzar la identidad cultural y el sentido de comunidad entre los regiomontanos.

Canaco Servytur Monterrey reafirmó su compromiso de seguir impulsando a los empresarios de sus sectores, fortaleciendo la competitividad regional y promoviendo el consumo en establecimientos formales.