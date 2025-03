Aranceles de EU afectarán inversión y empleo en Jalisco: Empresarios y académicos

Guadalajara, Jal. La imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a México, generará una afectación a Jalisco tanto en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) como en la generación de empleo, principalmente en la industria manufacturera de la entidad, coincidieron empresarios y académicos locales.

"Lo que preocupa más para el estado de Jalisco es que todas las inversiones y proyectos, todos, están detenidos. Cómo van a darle avance a proyectos de inversión cuando ni siquiera les puedes garantizar reglas claras con las cuales hacer negocios. El Tratado de Libre Comercio como tal está muerto, el nearshoring, la gran apuesta del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum está muerto. En realidad, estamos en un mar de incertidumbre", afirmó el catedrático de la Universidad Panamericana, Israel Macías.

Indicó que la economía en el país se venía enfriando desde que inició el proceso electoral en México y prueba de ello fue la desaceleración en la generación de empleo y la caída en la IED en Jalisco durante 2024.

"(La expectativa) no es buena, este 2025 va a ser un año más complicado que 2024 es un hecho y tenemos que asumirlo. Me preocupa lo que sigue de aquí en delante, ¿cómo vas a vender al estado?", destacó el académico de la UP.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), Raúl Güitrón Robles, comentó que anticipan una caída en las inversiones que llegan a ese corredor industrial donde se encuentran importantes empresas del sector automotriz.

"Creo que tendremos afectaciones negativas por esto de los aranceles; ahorita hay un boom en el crecimiento de parques industriales pero no sabemos, con estas medidas, la afectación que vayamos a tener en la llegada de nuevas inversiones. Ya se vio que en Jalisco bajó la llegada de nuevas inversiones extranjeras", sostuvo Güitrón Robles.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Roger Eleutheri, se pronunció porque el gobierno federal siga negociando con Estados Unidos para evitar un afectación mayor.

"Yo sí creo que, de seguir así, puede traer un impacto negativo al sector. Yo pienso que las inversiones se van a pausar; no estoy diciendo que se van a cancelar, eso habrá que ver pero obviamente es un factor que no va en favor de las inversiones en México y los grandes corporativos tienen alternativas por lo general. Entonces, México tiene que hacer todo lo posible por mejorar las condiciones y tiene que negociar", subrayó Eleutheri.

Preocupa manufactura

"La parte que más me preocupa es la manufactura porque ahí estás destruyendo toda la cadena de valor, ahí sí se está comprometiendo seriamente la continuidad del negocio, no solo en Jalisco, en todo México porque, pensemos que hay componentes que en su proceso de producción cruzan hasta siete u ocho veces la frontera, imagínate lo que eso significa: pasa una vez (y paga) 25%, regresa y otro 25%. Ellos son los que tienen ahorita los dedos agarrados con a puerta. Ellos son los que tendrían que estar haciendo una presión fuerte a su gobierno en Estados Unidos", afirmó el catedrático de la UP, Israel Macías.

Agroindustria

El académico se refirió también a la aplicación de aranceles agrícolas a partir del 2 de abril. Indicó que a pesar de que el sector agroindustrial es muy importante en Jalisco, el impacto en este rubro no será tan fuerte debido a que son productos que no se pueden sustituir.

"¿Con qué van a sustituir las berries, con qué van a sustituir al tequila, yo creo que esa parte la van a terminar pagando los consumidores norteamericanos. ¿Habrá una afectación en las ventas? Es probable porque los precios van a subir, pero yo no esperaría que fuera un desastre; además, el tipo de cambio que es probable que se siga depreciando, va a absorber parte del efecto", enfatizó.