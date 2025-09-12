AMPI Monterrey y diputados de Nuevo León analizan iniciativas en materia inmobiliaria

Monterrey, NL. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, Juan Manuel Escobedo Garza, sostuvo una reunión de trabajo con los diputados José Luis Garza Garza y Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz de MC, en el Congreso de Nuevo León, con el objetivo de revisar las iniciativas que buscan regular las preventas de desarrollos inmobiliarios, así como crear un padrón y licencias para los asesores.

Durante el encuentro, Escobedo Garza destacó la importancia de que la voz de los profesionales inmobiliarios sea escuchada, dado que son el vínculo directo con los compradores finales y quienes salvaguardan la confianza de los inversionistas y familias que adquieren un patrimonio.

“Nosotros somos quienes damos la cara ante el consumidor final. Si un desarrollo no se entrega en tiempo y forma, es a nosotros a quienes señalan, aunque el desarrollador se retire. Por eso es vital que estas leyes contemplen mecanismos claros que protejan tanto a los clientes como a los profesionales inmobiliarios”, subrayó.

Entre los temas que abordaron está la creación de un padrón y licencias para asesores inmobiliarios, así como la regulación de las preventas, buscando evitar fraudes.

El esquema de preventas ha resultado riesgoso para los compradores, debido a que se retrasan mucho los proyectos y en el peor de los casos, es que en cualquier momento el desarrollador decida ya no vender, al realizar la transacción a través de una "promesa de compra" y no firmando un contrato de compra venta, que ofrece seguridad jurídica al comprador y al vendedor.

El presidente de AMPI Monterrey, señaló que para evitar fraudes en las preventas el organismo ha propuesto que se consideren mecanismos ya existentes, como los fideicomisos y créditos puente, para garantizar la viabilidad de los proyectos sin frenar el crecimiento económico.

Asimismo, enfatizaron la necesidad de simplificar trámites municipales y armonizar la legislación local con normas federales como la NOM 247 y la Ley Antilavado.

El diputado José Luis Garza Garza reconoció la relevancia de incorporar las observaciones de AMPI en el proceso legislativo y se comprometió a analizar las propuestas antes de que las iniciativas sean discutidas en mesas de trabajo.

En tanto, la diputada Sandra Pámanes Ortiz trazó un plan de trabajo, profundizando más en el análisis de las iniciativas y que los profesionales inmobiliarios hagan las observaciones pertinentes.

AMPI Monterrey reafirmó su disposición de colaborar con autoridades y otros organismos, como Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi Nuevo León) y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (CAPROBI), para asegurar que la regulación impulse un desarrollo ordenado, transparente y que proteja el patrimonio de las familias nuevoleonesas.