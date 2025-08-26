ALUMEXICO Summit & Expo 2025 reunirá a líderes del aluminio en Monterrey con foco en T-MEC

Monterrey, NL. El Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL), informó que del 9 al 11 de septiembre se realizará ALUMEXICO Summit & Expo 2025 en Cintermex, donde se abordarán temas económicos, técnicos y comerciales, así como los retos que representan para la industria los aranceles y la revisión del T-MEC.

Eugenio Clariond Rangel, presidente del Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL), explicó que se abordarán temas económicos, comerciales y técnicos a través de conferencias, paneles y diferentes seminarios. “Incluiremos visitas industriales, un área de exposición, encuentros personalizados de negocios y reuniones de socialización para armar lazos”, destacó.

Mencionó que esperan reunir a 2,000 empresarios y profesionales de más de 500 compañías que generan más de 1.3 millones de empleos en el país.

“Tendremos un par de paneles que abordarán los temas de comercio exterior y la pronta revisión del T-MEC”, así como una conferencia magistral de Mauricio Candiani sobre la relevancia de la adaptación de los líderes empresariales a un mundo en constante cambio, disruptivo, complejo y volátil”, explicó.

Por su parte, Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía estatal, aseguró que el aluminio es el corazón de muchas industrias. “Hoy estamos convencidos que esta edición será una plataforma para conocer más aplicaciones, pero también para impulsar la competitividad de este sector que para nosotros es estratégico”.

"Tan solo en Nuevo León, las industrias metálicas aportan 14% del PIB manufacturero, con un crecimiento de 8.7%; además, los productos fabricados con aluminio representan casi el 37% de las exportaciones del estado”, resaltó Rocha Nieto.

Dijo que uno de los eventos que despertará mayor interés es el Panel Trilateral de Presidentes de Asociaciones de Aluminio de México, Estados Unidos y Canadá, quienes presentarán alternativas a los retos que la industria enfrenta actualmente.

Artemisa Alba, directora general del IMEDIAL, detalló que, “en esta edición contaremos con más de 3,000 metros cuadrados de exhibición, con 60 expositores y asistentes de países como Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Italia, Canadá, India y Turquía, lo que confirma la grandeza de nuestra industria”.

México ocupa un papel clave en la cadena de suministro regional, y Nuevo León concentra una parte estratégica de la producción y transformación del aluminio, consolidándose como hub industrial y logístico del país.