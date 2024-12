Aeropuerto de Guadalajara registra “el mayor tráfico de su historia”

Guadalajara, Jal. Con la ampliación de sus instalaciones y la mayor conectividad en el aeropuerto tapatío, el presente mes será “el diciembre de mayor tráfico en la historia de Guadalajara”, afirmó su director, Martín Pablo Zazueta.

“Estimamos que pueda ser entre un millón y medio y un millón 700,000 pasajeros sólo en diciembre, lo que lo situaría como el mayor mes de tráfico en la historia de Guadalajara”, subrayó el directivo.

Explicó que en estos momentos el aeropuerto se encuentra en el cierre de obras en el lado de las vialidades, lo que complica la movilidad de los pasajeros durante el actual periodo vacacional de invierno, por lo que Zazueta Chávez pidió a los usuarios de la terminal aérea llegar con suficiente anticipación.

“Le pedimos a nuestros usuarios que lleguen con bastante tiempo de anticipación, evitar el tráfico que ya sabemos que se da y que permitan con esto tener una mejor experiencia de viaje; creo que con ello vamos a tener una temporada muy especial, sobre todo en el incremento de tráfico, pero en general en la experiencia de nuestros pasajeros”, indicó.

De acuerdo con Martín Zazueta, en noviembre pasado, el tráfico de pasajeros creció casi 5%; “eso implica que si simplemente sumamos los mismos pasajeros del año pasado, vamos a estar muy cercanos al tráfico del año anterior, aunque nosotros esperamos tener una tendencia de crecimiento, por eso pensamos que vamos a tener un crecimiento anual del 0.9 por ciento”.

Insuficiencia de taxis

Asimismo, sobre la insuficiencia de taxis en la terminal aérea y la prohibición para que ingresen los vehículos que prestan el servicio a través de diversas plataformas, el director del aeropuerto tapatío aclaró que ello obedece a la ley federal en la materia.

“La Ley Federal de Autotransporte hoy no permite la operación de vehículos de plataforma en ningún aeropuerto del país; entonces, no es un tema de que nosotros queramos o no. Lo que les puedo decir es que estamos listos para que ingresen los vehículos de plataforma en cuanto haya una modificación de la ley”, expresó Zazueta Chávez.

Detalló que actualmente operan en el aeropuerto 600 taxis por día, y están por incorporar un tercer operador con vehículos más grandes, incluyendo autobuses, para conectar a la terminal aérea con ciertos puntos de la ciudad como Expo Guadalajara, la Minerva y Andares.

“Estamos esperando las autorizaciones estatales y municipales para que permitan hacer ese desembarque y embarque en esas posiciones y nosotros estamos listos para incorporarlo lo más pronto posible”, puntualizó.

