Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y los recortes al programa de Pueblos Mágicos, el estado de Zacatecas alista nuevas estrategias de promoción en conjunto con otras entidades del país, cuya apuesta es detonar el sector turismo mediante la creación de una ruta regional.

“El CPTM nos ayudaba en varios temas, primero, de poner fondos en conjunto; nosotros, año con año, poníamos una cantidad en publicidad que el CPTM nos igualaba, también convenios que nos ayudaban a tener más ventanas de difusión”, acotó Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo del estado.

En entrevista con El Economista, explicó que desde el año pasado han trabajado con las entidades del Bajío (San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro), mientras en el inicio de este 2019 la Ciudad de México y Jalisco decidieron unirse para crear una nueva ruta turística en beneficio de las entidades del centro el país.

Lo anterior, dijo, dado que muchos viajeros de destinos como Asia, Sudamérica, Canadá y particularmente Europa tienen entrada por la Ciudad de México, punto de donde se partiría hacia Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, bajando por el estado de Jalisco para terminar en Guadalajara y Puerto Vallarta.

“La primera acción la vamos a tener en el Tianguis Turístico (a realizarse del 7 al 10 de abril próximos) y estamos buscando inversiones en conjunto para los posibles touroperadores europeos, ofreciendo rutas de toda la región central, entrando por la capital y saliendo por Jalisco”, expuso.

De acuerdo con el secretario estatal, los mercados objetivo son España, Reino Unido y Alemania.

Añadió que una de las estrategias más fuertes que tiene el estado es llegar a mercados nacionales meta y nichos muy específicos como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes y Durango.

“Se va a entrevistas con medios y jugadores, agencias, corporativos (...) Son acciones más directas con posibles consumidores finales, además de una serie de acciones que estamos consolidando con trabajo con touroperadores nacionales e internacionales que se empezó a hacer desde hace dos años, pero que estamos muy enfocados con posibles compradores para darle la vuelta a esta promoción que hicimos a lo largo de los años”, destacó.

Dado lo anterior, las proyecciones de crecimiento de derrama turística en Zacatecas para el 2019 son de 7 a 10%, estimación muy por encima del promedio de 4% registrado en los últimos dos años.

“La razón de la proyección es muy sencilla. Se ha hecho un trabajo muy contundente en el posicionamiento desde hace dos años y ese trabajo se tiene que ver en algún momento, por eso creemos que tiene que ser este 2019 (...) El 2017 y el 2018 fueron de acciones muy contundentes para el posicionamiento, hoy ya el trabajo es mucho más específico, directo con los compradores, touroperadores. A lo mejor es una meta muy alta, pero sabemos también que se puede alcanzar porque sabemos la calidad de destino que traemos y cómo lo podemos potencializar”, enfatizó Yarto Aponte.

Sobre el número de visitantes, recordó que durante el 2018 arribaron a la capital 683,000 turistas, para este año se estiman 750,000; mientras que a nivel estatal proyectan pasar de 1.6 millones del 2018 a 1.8 millones para el 2019.

El secretario de Turismo destacó que, aunque la dependencia estatal, junto con la de Economía, tuvo un incremento en el presupuesto para este año, resulta necesario optimizar los recursos lo mejor posible, invertir en aquellas herramientas que dejen mejores resultados, así como llegar al mayor alcance de posibles visitantes.

Sin inversiones en infraestructura

Eduardo Yarto puntualizó que, en el tema de Pueblos Mágicos, lo que desaparece son las acciones o recursos para dotar de infraestructura, lo que ahora se tendrá que hacer con recursos de estados y municipios.

“Este año de momento no tenemos contemplado hacer inversiones en infraestructura ni en Pueblos Mágicos porque no hay un presupuesto para ellos, entonces nos afecta evidentemente, pero si bien la situación no es sencilla, también es cierto que nosotros tenemos que trabajar con lo que tengamos, con lo que esté bajo nuestro control, con recursos que podamos multiplicar ya sea con convenios con otros estados, con municipios, con jugadores de la Iniciativa Privada y particularmente hacer acciones muy asertivas”, indicó.

Trabajo conjunto

El funcionario aseguró que han tenido diálogo constante con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, quien ha mostrado, al igual que el gobernador Alejandro Tello Cristerna, apoyo para el sector en el estado.

En Zacatecas, señaló, no se va a perder la vocación minera, “pero le estamos apostando de una manera importante al turismo en esta administración”.

La entidad, enfatizó, ofrece una ciudad de origen virreinal que brinda una gran capacidad de entretenimiento y diversión para toda la familia.

“Hoy el mercado familiar es muy importante porque tenemos muchas actividades para todos. Tirolesa en el Cerro de la Bufa, la mina, el teleférico, visitour, recorridos de leyendas. Hay nuevos productos alrededor de la zona que se han desarrollado, como zonas arqueológicas, vuelo en globo, entre otras”, manifestó.

Respecto a la oferta hotelera, refirió que está en puerta un hotel Curio de Hilton, de 34 suites, el cual podría estar listo a finales del 2019.

“Que nos va a poner en una situación diferente donde se va a poder ofertar hotelería de alto nivel para mercados que buscan productos específicos (...) También un Garden Inn cerca del Palacio de Convenciones y otras de hoteles pequeños, hoteles boutique”, adelantó.

El estado cuenta con seis Pueblos Mágicos: Sombrerete, Jerez de García Salinas, Pinos, Teúl de González Ortega, Nochistlán y Guadalupe.

