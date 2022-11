Usuarios de Volaris reclaman por cancelaciones de vuelos de Volaris

Cancún, QR. El ajuste en los slots u horarios de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) provocó la cancelación de 11 vuelos de Volaris hasta el martes 1 de noviembre hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún y por lo menos otros nueve más hacia la terminal aérea de Cozumel.

En Cancún múltiples usuarios tuvieron que pasar largas horas a la espera de la reprogramación de sus vuelos, lo cual ocasionó quejas en redes sociales en contra de la aerolínea Volaris.

Aunque para este miércoles el Grupo Aeroportuario de Sureste (Asur) no había reportado cancelaciones para Cancún, se espera que éstas continúen, pues los ajustes de horarios en la Ciudad de México aplicarán durante toda la temporada alta de invierno.

En el caso de Cozumel, las páginas rastreadoras de vuelos refieren que todavía este miércoles 2 de noviembre se presentó una cancelación más de Volaris desde la Ciudad de México, y se espera una más este jueves también de la misma compañía desde la capital del país.

Las quejas en redes sociales refieren que las personas tuvieron que esperar más de seis horas sin que personal de la aerolínea les proporcionara información sobre qué sucedería con sus vuelos.

Otros casos relatan que tuvieron que hacer un gasto no previsto para pagar hospedaje, transporte y alimentos, sin que la aerolínea respondiese por estos inconvenientes.

“En Cancún todo colapsado y no dan razón. No pude hacer mi check-in, llego y los vuelos cancelados y no dan razón, gente esperando seis horas para que no den solución, mi vuelo era el 711 Cancún-México y no tienen para cuándo regresarme”, se lee en uno de los testimonios de la usuaria Carla Daniela en Twitter.

Otros usuarios refieren que no es la primera vez que ocurre una situación similar, pues señalan a Volaris de tener esta práctica como algo cotidiano, sin que se que se haga responsable de los gastos que un cambio de horario les ocasiona.

