Guadalajara, Jal. Pese a la pandemia por Covid-19 y las repercusiones económicas que traerá consigo a nivel global, el trading deportivo no registrará pérdidas a diferencia de otros modelos de negocio, dijo a El Economista, Carlos Lazo Reyes, Director Ejecutivo de la empresa jalisciense Yox, dedicada al trading deportivo y desarrolladora de modelos como Upick.

“En el trading deportivo no va a haber pérdidas. En una crisis tan grande como la que estamos viviendo, la gente solo mantiene su dinero en su cuenta, pero es muy valioso que tú no produzcas pérdidas, que no estés ocasionando gastos de empleados, de seguro, de electricidad”, subrayó Lazo Reyes.

“Es la fortaleza de que tú puedas tener tus ahorros y que no se ocasione una pérdida de 10, 20 o 30% como puede ocasionar una Afore o los instrumentos en la Bolsa de Valores; también hay instrumentos en los que se puede ganar pero no están accesibles para la mayoría de la gente”, dijo.

Utilidades

El director ejecutivo de la compañía anunció que a partir del 1 de abril y hasta el próximo 12 de mayo, la empresa empleará las utilidades que obtiene mensualmente y pagará a sus clientes 2% de sus aportes.

Lazo Reyes indicó que, a partir del primer día que reinicien los juegos de hockey, béisbol y basquetbol de la NBA, así sean a puerta cerrada, el trading deportivo volverá a producir mientras que, dijo, la recuperación de una cuenta con instrumentos financieros que hayan perdido 30 o 40%, podría tardar incluso años.

Actualmente, la empresa Yox, que inició operaciones en junio del 2016, cuenta con 5,000 clientes en todo el país, 7,000 a nivel internacional y 300 asesores.

La empresa creó asimismo Upick Data, un sistema estadístico único en el mundo que permite elegir variables y, a través de su propio algoritmo, se puede obtener un pronóstico con resultados comprobados en las recomendaciones deportivas.

Estados Unidos

El empresario anticipó que la firma jalisciense ofertará el primer fondo de inversión mexicano en Estados Unidos basado en el trading deportivo para lo cual contará con el respaldo de un banco custodio.

“Un fondo con un banco custodio que nos costó muchísimo encontrar, pero ellos se dieron cuenta de que nuestro modelo de negocio de Trading Deportivo, en los momentos de crisis no pierde dinero, dejas de producir pero no pierdes tu capital”, indicó Carlos Lazo.

Academia

El empresario anunció también que el próximo 15 de abril, la compañía lanzará Upick Academy, un sistema para preparar y capacitar en línea a personas de todo el mundo en diferentes idiomas.

“Upick va a ser la única empresa en el mundo, orgullosamente mexicana, no solo de recomendaciones deportivas, análisis, big data, inteligencia artificial para poder medir en qué nos estamos equivocando en el algoritmo, sino que te va a dar las estrategias y vas a poder hacer trading desde nuestra propia plataforma”, puntualizó Lazo.