Monterrey, NL. Los trabajos preliminares para construir la Presa Libertad costarán 772 millones de pesos, los cuales se tendrán que ejecutar en los próximos 14 meses, aseguró Gerardo Garza González, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).

“Tenemos ya firmada la carta de intención de adquisición de los predios. Ya tenemos comprados dos predios a particulares. Son arriba de 360 hectáreas y seguimos trabajando sobre ello. En total son 2,400 hectáreas del área de inundación en la presa”, indicó el funcionario.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este viernes el convenio de coordinación que celebraron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y SADM para realizar las acciones preliminares de la Presa Libertad, que se ubica en el municipio de Linares, por un monto de 772 millones de pesos.

De esta cifra, el Fondo Nacional de Infraestructura aportará 386 millones de pesos, 50% del costo de las acciones preliminares, y los otros 386 millones le corresponderán a SADM.

Garza González explicó que van a licitar trabajos de desmonte del área donde va a estar el vaso de la presa, así como estudios de factibilidad para remover la infraestructura que ya tiene esta área, como una línea de gas que ya está construida y líneas de alta tensión.

También se requiere hacer estudios para remover esas líneas y trabajos de caminos de acceso hacia el vaso, puentes definitivos de acceso, compra de tierra y compra de derechos de agua.

El director del SADM puntualizó que la población que vive en los tres ejidos que circundan el área donde va a estar la presa “tienen mucha voluntad de aceptación (a vender). Hay que recordar que es una zona deprimida económicamente, que no tiene un valor tácito. No hay huertas productivas, no hay economía boyante, no vamos a tener problemas” con la cesión de derechos.

Sostuvo que uno de los tres ejidos está prácticamente abandonado y de otro más se va a reubicar a su pequeña población en un fraccionamiento con servicios al pie de la presa.

Especificaciones

En el convenio que publicó el DOF se menciona que las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos federales y estatales corresponderán al SADM y a la Conagua.

No obstante, el Órgano Interno de Control en la Conagua, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León y cualquier otra instancia fiscalizadora podrán verificar en cualquier momento las acciones de este convenio.

