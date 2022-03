Monterrey, NL. La Presa La Boca es uno de los principales embalses de donde se extraía agua y se potabilizaba para consumo en la Zona Metropolitana, y era un importante sitio turístico. Hoy luce con poca agua, afectando a comercios y restaurantes de alrededor, y principalmente a los lancheros, algunas personas entrevistadas negaron conocer algún programa de apoyo al empleo temporal.

La Presa La Boca se sitúa a 32.1 kilómetros de Monterrey. El embalse tiene una capacidad total de 300,000 metros cúbicos, y se mantenía al 73% en promedio, por ello se podría recorrer en lancha o catamarán, practicar sky acuático y algunos deportes, o hacer una escala en alguno de los restaurantes flotantes para comer, hoy sólo queda un pequeño lago dividido en dos partes.

Son las 12 del día y el lugar está casi vacío, a los cinco restaurantes flotantes los rodea un suelo de tierra seca y cuarteada, y los pocos empleados, tienen la esperanza que por la tarde del sábado y domingo, lleguen paseantes a consumir alimentos y bebidas.

En diferentes entrevistas, los trabajadores de bares y restaurantes que están en el malecón se mostraron más optimistas de tener consumidores después de las 3 de la tarde en que vienen a comer y beber.

“Desde hace cuatro meses se empezó a secar la presa, comenzó baje y baje. Siempre bajaba tantito la presa pero no así, bajaba cuando vienen los tiempos de huracanes, el año pasado se desviaron todos y no llegó el agua”.

“Ya tiene como 9 o 10 meses que no llueve, si hubiera aguas temporales a la mejor no se llena la presa, pero si agarran agua los arroyos. Dicen (las autoridades) que le quedan 4 días, no creo, todavía hay agua y mucho pescado, con un aguacero que dure un día se puede llenar la presa, lo que pasa es que nunca se había visto así, tengo más de 30 años aquí”, comentó el dueño de un grupo de ponys, que prefirió no dar su nombre.

El 3 de octubre que el gobernador Samuel García recibió la administración, la Presa La Boca, tenía un 56% de almacenamiento, con 19,644 milímetros cúbicos (Mm3), y se estaban extrayendo 1,744 metros cúbicos por segundo, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Cabe mencionar, que el 13 de septiembre de 2021 se inauguró el nuevo malecón de la presa, se construyó para impulsar el desarrollo económico y turístico del municipio de Santiago. El malecón consiste en una plancha de concreto frente a los restaurantes de mariscos y expendios de bebidas, tiene algunas jardineras, árboles y faroles.

El anterior gobierno estatal invirtió 92.3 millones de pesos con recursos estatales y municipales en dicha obra.

Llamado a la población

A través de sus redes sociales, en febrero pasado, el alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, hizo un llamado a la población para que dada la situación que viven los comerciantes de los alrededores de la Presa La Boca, acudan a consumir a los comercios y restaurantes de la zona.

De estos establecimientos depende el sustento económico de muchas familias de Santiago, son padres, madres de familia y sus hijos, quienes viven de los restaurantes y tiendas instalados en el malecón y el área.

“Hay una cara de la moneda de la que nadie está hablando, que necesita tu ayuda hoy más que nunca: las familias de Santiago; y es que tal vez no lo has pensado, pero al no haber agua en la presa, todos los negocios están perdiendo “, mencionó De la Peña Marroquín a través de sus redes sociales.

El municipio de Santiago informó que para quienes ofrecían paseos en lanchas y catamaranes que no pueden trabajar, el cabildo aprobó un programa de empleo temporal en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, realizando trabajos de limpia en el vaso de la presa.

Sin embargo, los trabajadores entrevistados dijeron no conocer algún programa de apoyo para el empleo.

Datos sobre consumo de agua

La directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Joana Chapa Cantú, comentó a El Economista, que de acuerdo con datos de Conagua, Nuevo León ha tenido una presión hídrica por encima del 40%, lo que ubica a la entidad en un nivel alto.

La presión hídrica, dijo, es el porcentaje que el agua empleada representa del agua renovable. Entre más alta es, implica que una mayor proporción del agua disponible se está utilizando.

Según el Plan hídrico de Nuevo León 2050, el 71% del agua es asignada al sector agropecuario, el 25% al abastecimiento público y 4% a la industria autoabastecida.

“Si nos ubicamos en el agua que provee el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, el 70% se destina al sector residencial, 19% al sector público y 11% al sector industrial y comercial”, enfatizó Chapa Cantú.

Agua y Drenaje se abastece de tres presas: La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo; de las cuales las primeras dos se encuentran en niveles críticos.

“Dado que el sector agropecuario es intensivo en el uso de agua, esta actividad productiva será de las que resulten más afectadas por la sequía, una de estas zonas es el distrito de riego de las Lajas, debido a que se alimenta de la Presa El Cuchillo; los productos agrícolas que se producen en ese distrito de riego son: maíz en grano, sorgo (en grano y forrajero), alfalfa y zacate, según la estadísticas agrícolas de los distritos de riego 2017-2018, de Conagua”, mencionó.

Con respecto a la manufactura, dijo que si bien la industria se autoabastece de agua en su mayoría, las actividades productivas que tienen alta presencia en Nuevo León y que son intensivas en agua son la industria de bebidas, la fabricación de pulpa, papel y cartón y moldeo por fundición de piezas metálicas (Matriz Insumo-Producto 2018), de Inegi.

Medidas del gobierno

Tras la alerta que dio a inicio de este mes el director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, acerca de que si continuaba el elevado consumo de agua en la Zona Metropolitana habría un déficit del vital líquido que podría llegar al 35% en verano.

"En marzo y abril necesitamos fortalecer la reducción del consumo, los pozos someros sólo producen 3 metros cúbicos por segundo, los mayores problemas son en la zona de Topo Chico, debido a que están más alejadas del anillo de transferencia", explicó.

Para frenar el uso excesivo del agua se implementó el programa Agua para Todos, que es la racionalización del vital líquido, al disminuir al mínimo el suministro de agua cada día a una de las siete zonas en las que se dividió el área metropolitana, además de combatir las fugas y el robo hormiga.

Con la incorporación de 119 pozos someros y profundos para extraer agua, “no vamos a perder la totalidad del agua, vamos a tener de 12,000 a 12,500 litros por segundo, pero ese 25% (de déficit) nos hace falta”, indicó el funcionario el pasado sábado durante una gira por el oriente del estado.

Por ello, están trabajando con empresarios e industriales para que le faciliten al gobierno los pozos que tienen bajo su explotación para incorporarlos al suministro.

Durante el evento, Oscar Tijerina, uno de los productores del distrito de riego 031 comentó: “aquí empieza el sistema de riego, para que cada socio haga uso eficiente del agua, en estos días (nos enteramos de la) preocupación que tienen para solicitar agua por todos lados. Ahorita tenemos sembrado maíz, sorgo, forrajeros, se lo vendemos a empresas que venden ganado, vamos a donar parte de nuestra concesión de agua, creemos en ti (Samuel García), ahí está nuestro volumen”.

“Pero queremos que te comprometas a modernizar el sistema de riego, llevamos 30 años que no tenemos apoyo del gobierno, te lo encargamos”, enfatizó el productor al gobernador Samuel García Sepúlveda.