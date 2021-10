Querétaro, Qro. El municipio de Tequisquiapan, al sur del estado, continúa en alerta debido a las condiciones climáticas actuales y al constante riesgo de desbordamiento de presas en estados vecinos, expuso el gobernador Mauricio Kuri González.

Al visitar Tequisquiapan, para dar a conocer el plan de apoyo a la población -afectada por las inundaciones de los primeros días de octubre-, destacó que se realizarán obras que permitan la mitigación de futuras afectaciones.

“Seguimos en contingencia, en alerta máxima, hoy me reportaron que está lloviendo fuerte en el Estado de México y eso nos pone en mayor alerta porque se pueden, otra vez, desbordar las presas de allá y todavía no tenemos las obras de mitigación de riesgos. Aunque no me puedo comprometer a que no vuelva a ocurrir, es un tema que nos rebasa, me comprometo a que todas las obras posibles de mitigación y todo el apoyo en caso de que vuelva a ocurrir, lo va a tener la gente de Tequisquiapan”, declaró.