La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México dio a conocer que se abrirá un nuevo proceso para que los concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo puedan realizar trámites pendientes de control vehicular.

Por medio de la Gaceta Oficial local, la dependencia capitalina informó que es para aquellos concesionarios que en su momento, dentro del marco del Programa Integral para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo, no finalizaron el proceso de regularización, ya sea porque fueron evaluados como semáforo rojo, no realizaron exitosamente el preregistro o no obtuvieron una calificación.

A través de la Dirección General del Registro Público de Transporte, se revisará la situación de su concesión, “siempre que cumplan con los documentos requeridos por la Semovi para prestar el servicio y agenden en las fechas establecidas una cita en el sistema para presentar la documentación”.

“La cita para llevar a cabo la revisión de casos deberá ser agendada mediante el sistema de citas de la Semovi (...) y hasta el 18 de febrero del 2022 a partir del vínculo siguiente: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/”, se lee en el documento.

En tanto, se podrán cancelar las citas con un mínimo de 24 horas de anticipación y podrán reagendarse en un máximo de dos ocasiones.

“En caso de no llevar a cabo el proceso para agendar una cita, o en caso de no asistir a la cita indicada, o de cancelarla en más de dos ocasiones, se considerará concluido”, refirió.

La Semovi precisó que los concesionarios que regularicen su situación estarán en posibilidades de realizar el procedimiento de Revista Vehicular.

“Con base en la revisión de la existencia física de dichas unidades en el marco de la Revista Vehicular, quedará establecido que dichas unidades han comprobado su existencia”, ahondó.

Segunda etapa

La dependencia capitalina puntualizó que quienes hayan finalizado la segunda etapa del Programa Integral para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo también podrán circular con la constancia de finalización de trámites de cesión y sustitución hasta el 31 de diciembre del 2022.

“Siempre y cuando estén al corriente de los procesos de Revista Vehicular, con el objetivo de garantizar la prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México y continuar con los procesos de regularización y ordenamiento de este modo de transporte, así como con la sustitución de las unidades más antiguas que circulan en la ciudad”, acotó la publicación.

La Semovi recordó que el Programa Integral para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo busca impulsar la regulación de las unidades.

“Es de suma importancia que los concesionarios lleven a cabo dicho procedimiento, del cual derivarán las acciones subsecuentes que la Semovi determine en materia de la actualización de sus bases de datos en el Nuevo Sistema de Control Vehicular del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México, la emisión de trámites vehiculares, los procesos de Revista Vehicular, así como las demás acciones y prerrogativas otorgadas”, refirió.

