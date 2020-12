Monterrey, NL. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Nuevo León), informó que desde noviembre las empresas manufactureras de exportación han mostrado interés en aplicar vacunas a sus colaboradores contra la influenza y Covid-19, sin embargo, hasta ahora no han logrado aplicar la vacuna contra la influenza a todos los trabajadores a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no hay disponibilidad de dosis en el sector privado.

Las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) representan el 19% de empleos formales en el IMSS de Nuevo León y ofrecen en promedio prestaciones superiores a las marcadas por la ley, indicaron fuentes de Index Nuevo León en información enviada a El Economista.

“La compra de vacunas es un costo adicional e imprevisto para las empresas; la compra de vacunas para la influenza o coronavirus se podría hacer por organizaciones que no hayan sufrido un impacto negativo a causa de la emergencia sanitaria y la suspensión de actividades, las cuales son pocas”, comentaron.

“Las empresas que puedan comprar alguna vacuna serán las que tengan el flujo y capital suficiente para hacerlo, y que no hayan sido golpeadas durante la pandemia. Es importante entender que las organizaciones no están obligadas a comprar vacunas para sus trabajadores, porque no es una responsabilidad laboral”, destacó el organismo.

El objetivo de las empresas es establecer protocolos y estrategias para cuidar la salud de sus colaboradores y lograr la máxima productividad y eficiencia en los centros de trabajo.

En octubre pasado 65% de estas firmas aplicaron pruebas para detectar Covid-19 entre sus trabajadores y otras recurrieron a los servicios de salud estatal y del IMSS.

Agregaron que las compañías IMMEX están preocupadas por la salud de sus trabajadores y están explorando opciones para tener acceso a la vacuna contra el Covid-19.

Cabe mencionar que este 28 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir para que se venda la vacuna, que se compre afuera”.

Apoyarán a sector automotriz

Por su parte, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), y presidente del Clúster Automotriz Laguna, José Luis Hotema De Santiago, comentó a El Economista que sin duda las empresas del clúster podrían adquirir vacunas para su personal, así como se hizo con las pruebas rápidas para detectar Covid-19.

“La salud del personal es lo más importante, pero aquí el problema sería la disponibilidad de las vacunas en el mercado ya que hasta donde sabemos la producción de vacunas ya están comprometidas y en algunos casos pagadas por países entre ellos México”, enfatizó el dirigente.

Sin embargo, dijo que el sector automotriz de La Laguna (Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango), está dispuesto a apoyar en las campañas de vacunación a fin de que se pueda llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente y evitar fallecimientos, ante la alerta de una nueva cepa de este virus en Inglaterra.

kg