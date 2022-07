Monterrey, NL. La cadena de suministro tiene que ser sustentable porque las grandes tractoras quieren cumplir con ser 100% renovables en 2030 y tener cero emisiones contaminantes en 2040, para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, comentó Juan Carlos Meade, director de Cadenas Productivas de la Secretaría de Economía estatal.

“Las grandes empresas te piden que para el 2030 seas un proveedor que use 100% energía renovable y que para 2040 tengas cero emisiones de carbón. La idea es informar a las pequeñas y medianas empresas y decirles, 'oye no es un problema el hecho de que tú vayas a reducir emisiones, sino que es necesario para que tú sobrevivas”, enfatizó el funcionario.

Tras la inauguración de la Expo Surface Finishing México 2022, en Cintermex, en rueda de prensa explicó que la Dirección de Cadenas Productivas se divide en tres partes: una de ellas se encarga de la vinculación de los proveedores con las empresas que están llegando al estado; la segunda atiende a la industria ya establecida y la tercera capta todo lo que hay a nivel internacional sobre sustentabilidad, para darlo a conocer a las organizaciones.

Por ejemplo, están trabajando con el Low Carbon Business Action (Acción Empresarial baja en Carbono México), financiada por la Unión Europea, la cual tiene una plataforma para hacer negocios con empresas europeas, siempre y cuando sean iniciativas de energía renovable o para descarbonizar a la industria.

Detalló que en todos los eventos industriales, la Secretaría de Economía se ha propuesto realizar la vinculación de proveedores con grandes tractoras y les preparan una agenda de conferencias con temas de sustentabilidad, para promover el tema como una especie de toma de conciencia y explicar cuáles son los objetivos de la acción empresarial sustentable.

También cuentan con el apoyo de una Smart Factory (industria inteligente que incorpora tecnologías disruptivas a sus procesos productivos), la cual está dispuesta para “educar a la industria”, en temas de sustentabilidad.

Por otra parte, se está analizando la posibilidad de que este tipo de capacitación no le cueste a las pymes.

Adelantó que Nuevo León tendrá algunos eventos del Pacto Global, para ello están trabajando en conjunto con la Secretaría de Turismo.

“La idea es que en toda la industria empecemos a vivir con un modelo de economía circular donde se quite la explotación de los recursos naturales”.

Seguridad interna

Cuando vienen las empresas tractoras a visitar plantas en el estado, aún no son tan estrictas con las acciones empresariales de Desarrollo Sostenible; no obstante preguntan cómo se realiza la descarga de residuos, y “se fijan mucho en la seguridad, nos dicen aunque cumplan con los estándares si voy a una planta y no está señalizada, adiós”.

Por otra parte, con la Secretaría del Trabajo se vigila que los colaboradores tengan buenos salarios y un buen clima laboral.

En el caso de la Expo Surface Finishing México 2022, que organizó la Asociación Mexicana de Industriales de Acabados Superficiales, comentó que para crear el encuentro de negocios, “les conseguimos compradores, porque hay muchos procesos que se necesitan, por ejemplo para el Aerocluster".