Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, designó a Eusebia González González, como encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres, en sustitución de Alicia Leal Puerta.

El mandatario destacó que la abogada tiene amplia experiencia en la lucha y defensa de los derechos de las mujeres. Por su parte la funcionaria adelantó una serie de acciones para afrontar la actual problemática, “en breve presentaré un plan emergente para combatir la violencia y como tema urgente, la atención de los casos de desaparición y no localización de mujeres”, concluyó.

El mandatario la convocó a dar todo su esfuerzo para contribuir a atender y frenar la violencia contra las mujeres y niñas y los feminicidios, “tienes en tus manos una prioridad de mi gobierno, un encargo muy importante para todo Nuevo León”, dijo.

Aseguró que el estado le está entrando de lleno, de frente y sin titubeos a la atención y prevención de la violencia de género y a las acciones de búsqueda de las mujeres que son reportadas como desaparecidas; desde el primer momento, son prioridad, no importa el por qué se fueron, sino traerlas de regreso sanas y salvas, “esa es mi prioridad, por encima de cualquier proyecto”.

Acompañado por Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión; Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana; Laura Paula López, titular del Instituto Estatal de las Mujeres; y de la encargada del Despacho de la Secretaría de las Mujeres, Eusebia González, el mandatario estatal lanzó una advertencia, “voy a ser muy claro: a los violentadores, feminicidas y a todos aquellos que le hagan daño a las mujeres de Nuevo León, sepan que los vamos a encontrar y a castigar con todo el peso de la ley”.

Pidió coordinar un solo esfuerzo para fortalecer los trabajos de búsqueda, y acciones contra la violencia contra la mujer y niñas y sancionarla.

El próximo viernes 22 de abril, convocó a todos los titulares del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra la Mujer, “sabemos que es tarea de todos y no solo de la Secretaría; no hay excusas, no hay faltas justificadas, el tema es prioridad”.

Solicitó a Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana, organizar mesas de trabajo con la participación de colectivos de la defensa y protección de las mujeres y de familiares de mujeres desaparecidas, que “tengan como prioridad, por encima de cualquier proyecto, trabajar todos juntos para atender este grave y doloroso problema”, expresó García Sepúlveda.

El gobernador comentó que en lo que va del año se han registrado 327 alertas (de mujeres desaparecidas) 294 localizadas, de ellas 289 con vida y cinco sin vida y 33 no han sido localizadas.

Samuel García negó que estos casos estén relacionados con alguna banda dedicada al tráfico de personas, señaló que el enemigo está en los violentadores y en los feminicidas.