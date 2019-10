Querétaro, Qro. Los retrasos en la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han derivado en que se pospongan intenciones de inversión en el Bajío, siendo este punto uno de los retos que enfrenta esta zona del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el primer semestre del año en curso, las cinco entidades que integran la Alianza Centro-Bajío-Occidente (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro) captaron 1,086.3 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Estados Unidos, monto que significó una caída anual de 36.7%, cuando en igual periodo del 2018 se registraron 1,716.5 millones de dólares.

Mientras la IED canadiense disminuyó 59.6% al pasar de 534.0 a 215.9 millones de dólares en el lapso de análisis. De la inversión extranjera total que el país ha atraído en los últimos 20 años, 54.7% corresponde a Estados Unidos y Canadá.

Si bien el Bajío se visualiza como una de las regiones más sólidas de México, para hacer frente a la coyuntura económica —en la que confluyen factores internos e internacionales—, también presenta desafíos derivados de un entorno de incertidumbre, expuso el economista en jefe de Grupo Financiero Ve Por Más (BX+), Alejandro Saldaña.

Una vez que se ratifique el tratado, tanto en Estados Unidos como en Canadá, refirió, podrían destrabarse proyectos de inversión que estaban en pausa hasta que se concretara la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica.

“Sí hay retos que enfrenta esta región en particular, el hecho de que no se haya ratificado el T-MEC en Estados Unidos todavía, ha limitado o ha frenado o ha hecho que se pospongan algunas decisiones de inversiones en la región, por la naturaleza manufacturera, exportadora y la integración que hay con la industria estadounidense, sí es un reto, pero al final de cuentas al estar más diversificado, pues si no se invierte en manufactura pueden venir inversiones en otros campos”, declaró.

La inyección de capital privado, dijo, ha estado afectada desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a lo que se sumó la posibilidad de romper con el acuerdo comercial; la falta de ratificación, ahondó, incide negativamente en la confianza del sector productivo.

El especialista destacó que a este escenario se suman el entorno geopolítico que también tiene impacto en la economía nacional, regional y estatal.

La diversificación de ramas productivas —tal como en el Bajío— se aprecia como una de las fortalezas que hacen sostenible la incertidumbre que prevalece a nivel nacional e internacional.

“Hoy por hoy tenemos una incertidumbre tal que no podemos anticipar por dónde puede venir el siguiente choque para alguna economía tanto regional como nacional y estatal. Partiendo de la tesis de que mientras más diversificado estés más pueden evitar estos choques o enfrentar todo este entorno tan incierto donde por diferentes puntos pueden llegar amenazas o riesgos”, señaló.

En el entorno nacional, Alejandro Saldaña explicó que el sector industrial ha presentado una debilidad importante, asociado al inicio de cada administración federal; a lo que se añade la reducción en el gasto público federal durante el año en curso.

“El sector industrial sí ha tenido una debilidad muy importante, está asociado en gran medida a lo que normalmente se ve al inicio de cada sexenio, que se alentó el gasto, se alentó la inversión púbica, y esto termina afectando a sectores que están muy relacionados a la inversión, como es el de construcción, y esto termina teniendo una cadena negativa en todo el sector industrial”, pronunció.

De las entidades que conforman la alianza regional, sólo en Aguascalientes, Estados Unidos no es el primer lugar como mayor país de origen de la IED que ha llegado a México en las últimos dos décadas; Canadá destaca en tercera posición en Querétaro.

Alternativa

Frente a este escenario, el proyecto denominado Alianza Centro-Bajío –Occidente surge como una alternativa para fomentar el mercado interno de los cinco estados que la conforman: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, destacó el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

“La Alianza Centro-Bajío-Occidente es un ejemplo de lo que estamos haciendo los estados para fortalecer nuestro mercado interno, uno de los grandes retos y grandes oportunidades que tiene la alianza, es el fomento interno de estos cinco estados a través de la vinculación”, manifestó.

