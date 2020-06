Querétaro, Qro. Después de casi dos meses y medio sin recibir comensales, la industria restaurantera del estado reactivó este miércoles 17 de junio con la posibilidad de operar a máximo 50% del aforo.

La reactivación implicó que reabrieran 95% (470) de los 500 socios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac), operando en una rango de 35 a 40% en promedio de sus capacidades, precisó el presidente de la cámara, Octavio Mata Rivera.

“Afortunadamente sí se reflejaron buenas ventas, casi todos tuvieron poco más de 35 a 40% de ocupación, no alcanzamos a llegar a 50% que es el límite que tenemos al momento (...) Nos ayuda muchísimo, ya estamos 100% listos y corregir las fallas que podamos tener, pero afortunadamente nos fue bien, están muy contentos en el sector, muy animados y esperemos ir subiendo hasta llegar a 50%, sin ser un tema de contagio para que también la autoridad vea que somos responsables y nos den la oportunidad de abrir un poco más”, expuso.

El balance de los primeros días de apertura es positivo, agregó el representante estatal de Canirac; sin embargo, se observó un cambio en los esquemas de consumo de los comensales, debido a que sólo permanecían por cortos periodos de tiempo, sin hacer sobremesa.

En tanto, abundó, una vez abiertos es posible detectar fallas en la implementación de protocolos, para con ello hacer ajustes.

“El que ya estemos abiertos nos ha ayudado muchísimo: primero, a que ya tengamos capacitación para los meseros, porque no es lo mismo tener una capacitación que ya tener una práctica con los comensales, esto nos está ayudando mucho para que veamos las pequeñas fallas que estamos teniendo al momento de operar y para que también vayan subiendo las ventas, que la gente vea que estamos haciendo las cosas bien, que vayamos generando confianza y que somos puntos seguros”, refirió.

La totalidad de los socios de Canirac -agregó- operarán a partir de este fin de semana, previendo que sean días óptimos de venta, debido a que se celebrará el día del padre, fecha que en el 2019 dejó una derrama de 30 millones de pesos al sector local.

Por tanto, el presidente estatal de la cámara hizo un llamado a los restauranteros para que operan solamente con el aforo permitido y eviten sobrepasar la restricción de 50%, de lo contrario podrían ser acreedores a multas y sanciones, además de propiciar riesgos sanitarios por las aglomeraciones.

“Algunos estamos esperando para adecuar lo que nos falta; a partir del sábado y del domingo que creemos que vamos a tener mucha gente por el día del padre (...) Sí les he pedido a todos los socios que además de ser un día muy importante y que la gente va a salir, que sí respeten esto, porque va a haber muchas visitas y que no caigamos en una irresponsabilidad porque por uno o dos negocios podrían afectar a todo el sector, que lleguen a 70 u 80% eso nos afectaría a todos, sabemos que habrá mucha gente, porque muchos ya quieren salir, pero que como empresarios no caigamos en la irresponsabilidad de llenar los espacios más de lo que la autoridad no permite, esto es cuidar a colaboradores y comensales, ojala ningún negocio vaya a querer caer en este error”, declaró.

Lineamientos sanitarios

Tras la apertura de ciertas actividades no esenciales en el estado, se determinaron diversos lineamientos, entre ellos que los establecimientos deberán registrar tanto clientes como proveedores, expone el Acuerdo por el que se establecen medidas sanitarias permanentes, expuso la directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón.

Además, se deberá determinar a una persona responsable de la implementación y seguimiento de medidas sanitarias; colocar barreras físicas en los espacios donde no sea factible la sana distancia; establecer protocolos de acceso con filtros sanitarios; desinfección y limpieza de superficies de contacto común, así como garantizar el abasto de elementos de limpieza como agua, jabón, toallas desinfectantes y alcohol en gel; establecer una bitácora de la salud de los trabajadores, entre otras medidas.

Entre las nuevas normas que se alistan, está la desaparición de cartas físicas, por lo que se implementan menús digitales a través de códigos QR, en algunos casos se optarán por manteletas de un solo uso que llevarán impresos los menús.

Algunos establecimientos planean incorporar arcos sanitizantes al ingresar a los restaurantes; así como tapetes sanitizantes, entre otros aditamentos.

La relación entre el personal de servicio y los clientes, también cambiará, para adecuarse a los nuevos estándares sanitarios. Se tiene previsto que los trabajadores utilicen guantes, cubrebocas, cofias y caretas. Para generar una barrera entre los comensales, en algunos lugares se plantea colocar mamparas a base de plástico.

A los colaboradores también se les ha solicitado llevar a sus lugares de trabajo una muda de ropa, para que se cambien una vez que laboren.

Canirac Querétaro contabiliza a 9,400 negocios relacionados con alimentos y bebidas, que crean en promedio 60,000 directos y 120,000 indirectos.

