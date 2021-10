Querétaro, Qro. Tras las intensas lluvias e inundaciones que se presentaron en el sur del estado a inicio del mes de octubre, el gobierno estatal anunció obras hidráulicas por 600 millones de pesos en el municipio de San Juan del Río, a desarrollarse en un periodo de tres años.

El proyecto consiste de 13 obras que contemplan la construcción de tres diques, seis puentes, dos cárcamos de bombeo en zonas habitaciones y labores de zampeado, enlistó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sduop), Fernando González Salinas.

Para delimitar las obras, la dependencia realizó un plan de acción de cuatro puntos; el primero contempla la construcción de tres diques, que tendrán la función de evitar que el agua llegue con fuerte afluencia en la zona, se cimentarán en aguas arriba del área metropolitana de San Juan del Río. El siguiente punto es la construcción de seis puentes, cinco sobre el río San Juan y uno sobre el arroyo Xhosdá.

Asimismo, se realizarán labores de zampeado (recubrimiento de superficies con mampostería de piedra o tabique, etc), para mejorar la capacidad conductiva del río, será un kilómetro de zampeado en el río San Juan. Asimismo, se trabajará sobre 600 metros de zampeado en el brazo auxiliar del río.

Además, se construirán dos cárcamos de bombeo en las zonas habitacionales de Rueda y Los Nogales, donde ya se hizo el levantamiento topográfico; con ello se pretende ayudar a desfogar el agua acumulada.

Contextualizó que tanto el río San Juan como los arroyos Xhosdá y Benito Juárez reciben importantes aportaciones de agua, lo que influyó en las afectaciones de inicio de mes.

“Existe un desnivel en las zonas altas y la metropolitana de aquí de San Juan del Río, de 400 metros de altura, esto propicia que los escurrimientos lleguen a estos cuerpos de agua a lo largo de 57 kilómetros del recorrido del río San Juan del Río. Por las acumulaciones de precipitaciones, se vertieron más de 280 metros cúbicos por segundo, dejando inundaciones severas en colinas que van a lo largo del río, por ello es necesario realizar obras en materia hidráulica”, explicó.

El gobernador, Mauricio Kuri González, expuso que son obras que no serán visibles, pero que marcarán una diferencia en las zonas afectadas, sin embargo, existe un riesgo, al ser zonas que están cimentadas en áreas aledañas al curso del agua. Se espera que las obras concluyan en el 2024.

"Son obras de casi 600 millones de pesos, no es cosa mejor estas obras, que generalmente a los gobernantes no nos gusta hacerlas porque no las vemos, pero sí las vamos a sentir y espero que en San Juan del Río se sientan. No quiero decir –que quede bien claro– que no va a dejar de haber un riesgo, si vives en medio de los ríos siempre vas a tener un riesgo, pero esperamos que con estas obras podríamos bajar casi a cero el riesgo", expuso.

Recursos

En conferencia de prensa –de autoridades de los diversos órdenes de gobierno–, también se informó que se emitirán apoyos de 5,000 a 30,000 pesos a la población afectada por las inundaciones, se otorgarán por vivienda afectada.

El recurso se brindará mediante tarjetas; los requisitos consisten en que el beneficiario sea parte del censo de afectaciones que continúa levantando, por una semana más, la Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedesoq).

El titular de la secretaría, Agustín Dorantes Lambarri, explicó que además de entregar una copia del INE, CURP, comprobante de domicilio y proporcionar número telefónico, se programa un presupuesto de 27.6 millones de pesos, cifra que junto con la bolsa para infraestructura conjugan un monto de 627.6 millones de pesos para atender la contingencia en San Juan del Río.

De acuerdo con el secretario, las afectaciones principales se presentaron en las zonas habitacionales de La Rueda, Los Nogales y Bosques de San Juan; Sedesoq cuenta con un censo de 960 viviendas afectadas.

El apoyo económico será para adquirir artículos de línea blanca, muebles, etcétera, y podrá ser utilizado en cualquier establecimiento con terminal.

La representante estatal de la dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Diana Félix Andrade, destacó que es prioridad atender a los derechohabientes de las zonas afectadas, mediante la protección del seguro de daños para las viviendas que tienen crédito hipotecario ante el instituto; el instituto cuenta con cerca de 3,000 créditos hipotecarios activos en las zonas afectadas, entre ellas La Rueda, Bosques de San Juan, Nogales y Arboledas.

Hasta el momento, se han atendido 750 reportes de daños. A este lunes, había 445 viviendas dictaminadas y se pronostica que esta semana se emitan los primeros pagos de los reportes de daños. El tiempo de reclamación es de dos años.

En este contexto, este lunes el gobierno estatal emitió un exhorto a los 18 municipios del estado y a servidores públicos responsables del desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento de asentamientos humanos, para que den un cabal cumplimiento a las disposiciones en materia de desarrollo urbano, y evitar afectaciones, expuso la secretaria de Gobierno del estado, Guadalupe Murguía.

Los servidores públicos estatales y municipales, así como los sectores público, privado y social, declaró, deben ponderar la responsabilidad que representa el autorizar obras o edificaciones de carácter permanente o cambios de uso de suelo, en zonas no urbanizables por ser de alto riesgo, toda vez que dejan vulnerable y expuesta a la población ante un desastre natural.

Entre las sanciones aplicables –contenidas en normatividades como la Constitución Política del Estado, la Ley General de Asentamientos Humanos, el Código Urbano y el Código Penal del Querétaro, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios del estado–, destacó que al servidor público que indebidamente apruebe, autorice o permita cambios de uso de suelo contrarios a las normas urbanísticas se le castigará con prisión de seis meses a tres años.

