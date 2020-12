Querétaro, Qro. Centros nocturnos se encuentran en crisis y en riesgo de cerrar definitivamente, ante las restricciones de apertura que persisten frente a la pandemia de Covid-19.

Empresarios de estos giros externaron que se encuentran en números rojos, debido a que suman casi diez meses en parálisis, luego de que este lunes 21 entraron en vigor las disposiciones del escenario C – de la estrategia estatal Somos Más (delimita escenarios A, B y C), y que implica la suspensión de actividades para bares, cantinas, discotecas y casinos, al menos hasta el 10 de enero.

Alrededor de 140 establecimientos y cerca de 10,000 empleos están en riesgo de perderse, debido a las condiciones que enfrenta el sector, de acuerdo con representantes de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Entretenimiento de Querétaro y de la Asociación de Cantinas de Querétaro.

El presidente de la asociación de empresarios, Emilio Lugo, expuso que si la suspensión de actividades se prolonga a un periodo de dos meses, la totalidad de los negocios de dichos giros se verán en condiciones de quiebra, debido a que en algunos casos están por cumplir aproximadamente 10 meses sin actividad.

“Dos meses más en estos cierres y sería el truene total de todo el gremio y es empezar de cero, ya no habría vida nocturna, porque nadie puede sostener más esto, a un año de seguir pagando rentas, algunas nóminas y sin ningún apoyo de nada. Nosotros no resolvimos absolutamente nada, más que aplazar los pagos de licencia”, expuso.

El empresario refirió que la situación financiera del sector no soporta seguir con paros indefinidos, debido a que su apertura está a expensas de las disposiciones estatales que miden las condiciones de la pandemia en el estado.

Además, aunó, estos giros no han recibido apoyos gubernamentales, como ha ocurrido con otros sectores económicos del estado.

“Para el sector de discotecas, bares, centros nocturnos, es volver a empezar, vamos para el mes diez de cierre y ahora hasta el 10 de enero esperar a ver qué nuevas medidas, para nosotros no es fácil todo el empleo que se está perdiendo y que en estas fechas tan difíciles no se cuente con trabajo. No hemos recibido apoyo, ningún acercamiento de autoridades, no ha habido absolutamente nada en lo cual podamos nosotros tener un apoyo o algo”, pronunció Emilio Lugo.