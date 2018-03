Querétaro, Qro. Para el 21 de marzo se proyecta que opere el primer vuelo que conecte aéreamente a la Sierra Gorda de Querétaro.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Del Prete Tercero, informó que se estima que los traslados tendrán un costo de 2,000 pesos por persona, a través de vuelos tipo chárter.

De acuerdo con el secretario estatal, el aeródromo operará como un recinto privado, por lo que su funcionamiento será con base en vuelos de itinerario y no de vuelos regulares.

Toda vez que para operar con vuelos de itinerario, el proceso de autorización es mucho más largo.

“Hay que recordar que es un aeródromo privado, esa es la categoría, el cual estará operando vuelo por itinerario, no van a ser vuelos regulares, no se ha autorizado porque es un proceso más largo. Para vuelos programados tipo chárter, estarán por itinerario, no vuelos regulares”, precisó.

Detalló que previo al inicio de operaciones, se solventan las observaciones realizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil relacionadas con el aterrizaje.

“Estamos afinando los últimos detalles para poder hacer el vuelo inaugural el 21 de marzo, la Dirección General de Aeronáutica Civil —a través de la Dirección de Aeropuertos— nos ha observado los últimos detalles que hay que solventar para poder aterrizar allá”, pronunció.

Transportes Aéreos Regionales es una de las aerolíneas que mostró interés en operar vuelos desde el aeródromo serrano; sin embargo, hasta el momento no se han confirmado las rutas o qué empresa operaría los vuelos.

El proyecto inició como una remodelación de la pista de aterrizaje situada en Jalpan de Serra, siendo la Secretaría de Turismo del estado la dependencia encargada de gestionar 18 millones de pesos para las obras, tanto de recursos estatales como federales; mientras que la Comisión Estatal de Infraestructura ejecutó la obra.

El aeródromo de Jalpan operará por medio del Aeropuerto Intercontinental del Querétaro, que se encuentra entre los municipios de Colón y El Marqués.

oferta de servicios

Este vuelo se sumaría a la oferta de servicios turísticos del estado. Actualmente, cuenta con 512 prestadores de servicios turísticos reportados en el Registro Nacional de Turismo, informó el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo federal, Salvador Sánchez Estrada.

El funcionario federal refirió que en el 2016, México fue el octavo destino turístico a nivel mundial, estimando que en el 2017 haya escalado a la séptima posición.