Monterrey, NL. Protección Civil de Nuevo León informó que el huracán Hanna, categoría 1, se localiza a 175 kilómetros al norte de Barra El Mezquital, Tamaulipas y a 30 kilómetros al noreste de Port Mansfield, Texas, en Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de 185 km/hr y desplazamiento hacia el oeste-suroeste a 13 km/hr.

Por ello se incrementa la probabilidad de lluvias intensas a torrenciales y rachas de vientos superiores a 90 km/hr. En el noreste de México.

Protección Civil informó que un menor de edad arrastrado por la corriente en Av. Bernardo Reyes y Apodaca, Colonia, Topo Chico, en la ciudad de Monterrey.

Por otra parte, los integrantes del Comité de Contingencias Hidrometeorológicas de Monterrey se reunieron este sábado para organizar los esfuerzos para la prevención y auxilio de la comunidad, ante el pronóstico de fuertes lluvias con motivo del huracán Hanna.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, supervisó las acciones en el C-4 municipal, donde las 2,000 cámaras de video instaladas en la ciudad, serán utilizadas para vigilar en tiempo real, el estado de calles, avenidas, ríos y arroyos que atraviesan esta capital.

El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo de Monterrey recibe todos los reportes ciudadanos y de los elementos operativos de policía, tránsito y protección civil quienes realizan rondines por la ciudad.

La instrucción del alcalde es reforzar las labores de vigilancia y atender cada auxilio solicitado por los regiomontanos, para lo cual ofreció contacto directo a través de las redes sociales del municipio.

Adrián de la Garza recomendó no salir de casa si no es necesario, evitar cruzar arroyos, vados o corrientes de agua, conducir con precaución y con las luces principales encendidas; en caso de tormenta eléctrica no resguardarse debajo de árboles y reportar cualquier emergencia al 911.

